Max Verstappen no Texas: Tudo o que é bom vem em três

O holandês Max Verstappen garantiu o seu terceiro título consecutivo no Campeonato do Mundo de Pilotos no Qatar. Agora, está a tentar alcançar a sua 50.ª vitória num GP - com uma terceira vitória consecutiva em Austin (Texas).

É a época dos "hat-tricks" para Max Verstappen: A estrela da Red Bull Racing conquistou o seu terceiro título consecutivo do campeonato do mundo de pilotos no sprint do Qatar, vencendo duas corridas seguidas pela terceira vez nesta temporada recorde.

Max triunfou na Bélgica em 2021, 2022 e 2023, bem como em Zandvoort. Ele também pode vencer pela terceira vez consecutiva em Austin (Texas), México e Abu Dhabi. Verstappen ainda está longe de ser suficiente após 14 vitórias nesta época - quer bater o seu próprio recorde de 2022 (15), e está a aproximar-se cada vez mais de Alain Prost na lista dos eternos vencedores (o francês somou 51 vitórias em GP).

Verstappen diz antes do fim de semana do GP no Circuito das Américas, nos arredores de Austin: "Estamos a correr novamente no formato sprint, por isso vai ser uma corrida agitada. Só temos uma sessão de treinos livres, por isso o equilíbrio do carro tem de estar correto nessa altura."

"Mal posso esperar para competir em Austin. Temos muitas boas recordações associadas a este sítio e o ambiente na pista é incomparável."



"Ouvi dizer que o tempo vai estar bom e quente, por isso temos outra corrida difícil à porta. Ah, sim, e depois vamos revelar o desenho especial de um leque com que o nosso carro vai ser pintado. Isso vai ser fixe!"





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5