Academia de F1: McLaren contrata a Bianca Bustamente

Con la mano en el corazón, ¿recuerdas la última vez que una mujer participó en un entrenamiento de Fórmula 1? Fue Susie Wolff en 2015 con Williams. ¿O cuándo, antes de eso, una mujer intentó clasificarse para un Gran Premio? Fue Giovanna Amati en 1992 con Brabham. De momento, la última mujer en tomar la salida: Lella Lombardi en el Österreichring en 1976.

En el contexto del final de la temporada 2022 de Fórmula Uno, los responsables de la Fórmula Uno anunciaron la creación de la llamada "F1 Academy". En 2023, sólo las mujeres piloto que aspiren a una carrera profesional competirán en esta serie. La serie pretende ayudar a

a los talentos femeninos para ascender a la Fórmula 4, 3 y 2.

Para 2024, está previsto que cada equipo de Fórmula 1 designe a una mujer para la serie. En el caso de Aston Martin, será Jessica Hawkins, como se anunció recientemente. Ahora McLaren hace lo propio: La segunda escudería de GP más antigua (después de Ferrari) ha fichado a la filipina Bianca Bustamente, de 18 años.

Nacida en Manila, Bianca Bustamente empezó en el karting a los cinco años y ha competido en automovilismo en la Fórmula W, la Fórmula 4 en los Emiratos Árabes Unidos e Italia, la serie junior estadounidense USF Juniors y la F1 Academy, donde actualmente es séptima entre ambas, con dos victorias y dos segundos puestos.



El ex piloto de GP y ganador de Le Mans Emanuele Pirro dirige el programa junior de McLaren. El romano de 61 años dice: "Vemos el talento de Bianca y lo mucho que trabaja en su carrera".



Bustamente dice: "Todavía me parece irreal poder trabajar con McLaren. Nunca habría soñado con esto como piloto de karts en Filipinas. Estoy muy agradecida por esta oportunidad".



Hay innumerables chicas y mujeres jóvenes que están plantando cara a sus rivales masculinos en el karting y fuera de él. El talento está ahí, sólo que no se le presta la debida atención. Así lo creían hace unos años la FIA, el organismo rector del automovilismo mundial, y Ferrari. Hacía tiempo que la FIA había puesto en marcha la iniciativa "Girls on Track" para apoyar a las chicas de doce a quince años, y luego se asoció con Ferrari.



Hoy, hay dos mujeres en la academia de pilotos de Ferrari: la española Maya Weug (19 años) y Aurelia Nobels (16), nacida en Boston (Estados Unidos) de padres belgas y criada en Brasil; una tercera se incorporará a finales de 2023. Aún no se ha decidido quién de ellos competirá en la F1 Academy en 2024.



En el campeonato de 2023, la española Marta García (23) es líder tras 18 rondas, por delante de la suiza Léna Bühler (26) y Hamda Al Qubaisi (21), de Emiratos Árabes Unidos. La final a tres rondas tendrá lugar este fin de semana durante el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, cerca de Austin (Texas).



En 2024, la Academia competirá en siete rondas del Campeonato del Mundo: en Arabia Saudí, Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapur, Qatar y Abu Dhabi.





Mujeres en la Fórmula 1

1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10ª en Bélgica 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6ª en España)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (no se clasificó tres veces)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (no se clasificó una vez)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (tres veces no clasificada)

2002: Sarah Fisher (USA) - 0 GP (sólo se clasificó en Indianápolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (prueba con Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (test y demo con Renault y Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (tests y entrenamientos con Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (pruebas con Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (piloto de desarrollo con Lotus, sin tests)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (tests con Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (pruebas con Aston Martin)