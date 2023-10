Accademia di F1: la McLaren assume Bianca Bustamente

Mano sul cuore: ricordate l'ultima volta che una donna ha partecipato a una sessione di allenamento di Formula 1? Era Susie Wolff nel 2015 con la Williams. O quando prima di allora una donna ha provato a qualificarsi per un Gran Premio? Era Giovanna Amati nel 1992 con la Brabham. Per il momento, l'ultima donna a partire: Lella Lombardi all'Österreichring nel 1976.

Nel contesto del finale della stagione di Formula 1 2022, i funzionari della Formula 1 hanno annunciato la creazione della cosiddetta "F1 Academy". Nel 2023, solo le donne pilota che aspirano a una carriera professionale gareggeranno in questa serie. La serie ha lo scopo di aiutare

talento femminile verso la promozione alla Formula 4, 3 e 2.

Per il 2024, è previsto che ogni scuderia di Formula 1 nomini una donna per la serie. Per Aston Martin si tratta di Jessica Hawkins, come è stato annunciato di recente. Ora anche la McLaren segue l'esempio: La seconda scuderia più antica (dopo la Ferrari) ha ingaggiato la diciottenne filippina Bianca Bustamente.

Nata a Manila, Bianca Bustamente ha iniziato a correre nei kart all'età di cinque anni e ha gareggiato nel mondo dell'autosport in Formula W, Formula 4 negli Emirati Arabi Uniti e in Italia, nella serie junior statunitense USF Juniors e in F1 Academy, dove attualmente è settima con due vittorie e due secondi posti.



L'ex pilota di GP e vincitore di Le Mans Emanuele Pirro è a capo del programma junior della McLaren. Il sessantunenne romano afferma: "Abbiamo visto quanto talento ha Bianca e quanto impegno mette nella sua carriera".



Bustamente dice: "Mi sembra ancora irreale poter lavorare con la McLaren. Non l'avrei mai sognato come pilota di kart nelle Filippine. Sono molto grata per questa opportunità".



Ci sono innumerevoli ragazze e giovani donne che stanno tenendo testa ai loro rivali maschi nel karting e non solo. Il talento c'è, ma non viene sfruttato: questa era la convinzione della FIA, l'organo di governo mondiale degli sport motoristici, e della Ferrari qualche anno fa. La FIA aveva da tempo istituito l'iniziativa "Girls on Track" per sostenere le ragazze tra i dodici e i quindici anni, poi ha avviato una collaborazione con la Ferrari.



Oggi ci sono due donne nell'accademia piloti della Ferrari: la spagnola Maya Weug (19 anni) e Aurelia Nobels (16 anni), nata a Boston (USA) da genitori belgi e cresciuta in Brasile; una terza si aggiungerà alla fine del 2023. Chi di loro gareggerà nella F1 Academy nel 2024 non è ancora stato deciso.



Nel campionato 2023, la spagnola Marta Garcia (23) è in testa dopo 18 gare, davanti alla svizzera Léna Bühler (26) e a Hamda Al Qubaisi (21) degli Emirati Arabi Uniti. La finale a tre round si svolgerà questo fine settimana durante il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas vicino ad Austin, in Texas.



Nel 2024, l'Accademia parteciperà a sette prove del Campionato del Mondo: in Arabia Saudita, a Miami, a Barcellona, a Zandvoort, a Singapore, in Qatar e ad Abu Dhabi.





Donne nelle auto da corsa di Formula 1

1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10° in Belgio 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6° in Spagna)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (non si è qualificata tre volte)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (una volta non qualificata)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (tre volte non qualificata)

2002: Sarah Fisher (USA) - 0 GP (unico giro dimostrativo a Indianapolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (test con Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (test e giri dimostrativi con Renault e Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (test e prove con la Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (test con Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (pilota di sviluppo con la Lotus, nessun test)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (test con Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (test con Aston Martin)