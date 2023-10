Academia de F1: McLaren contrata Bianca Bustamente

Lembra-se da última vez que uma mulher participou numa sessão de treinos de Fórmula 1? Foi Susie Wolff em 2015 com a Williams. Ou quando, antes disso, uma mulher tentou qualificar-se para um Grande Prémio? Foi Giovanna Amati, em 1992, com a Brabham. Para já, a última mulher a arrancar: Lella Lombardi no Österreichring em 1976.

No contexto do final da temporada de Fórmula 1 de 2022, os responsáveis da Fórmula 1 anunciaram a criação da chamada "Academia de F1". Em 2023, apenas as mulheres pilotos que aspiram a uma carreira profissional irão competir nesta série. A série tem como objetivo ajudar

a promoção para a Fórmula 4, 3 e 2.

Para 2024, está previsto que cada equipa de Fórmula 1 nomeie uma mulher para a série. Para a Aston Martin, será Jessica Hawkins, como foi anunciado recentemente. Agora, a McLaren está a seguir o exemplo: A segunda mais antiga equipa de corridas de GP (depois da Ferrari) contratou Bianca Bustamente, de 18 anos, das Filipinas.

Nascida em Manila, Bianca Bustamente começou no karting aos cinco anos de idade e competiu no desporto automóvel na Fórmula W, na Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos e em Itália, na série júnior americana USF Juniors e na F1 Academy, onde é atualmente a sétima classificada, com duas vitórias e dois segundos lugares.



Emanuele Pirro, ex-piloto de GP e vencedor de Le Mans, dirige o programa de juniores da McLaren. Roman, de 61 anos, afirma: "Vemos o talento de Bianca e o trabalho que ela dedica à sua carreira".



Bustamente diz: "Ainda parece irreal o facto de poder trabalhar com a McLaren. Nunca teria sonhado com isto enquanto piloto de kart nas Filipinas. Estou muito grata por esta oportunidade".



Há inúmeras raparigas e jovens mulheres que estão a fazer frente aos seus rivais masculinos no karting e não só. O talento está lá, só não está a ser alvo de atenção - era essa a convicção da FIA, o organismo que rege o desporto automóvel mundial, e da Ferrari há alguns anos. Há muito que a FIA tinha criado a iniciativa "Girls on Track" para apoiar raparigas entre os 12 e os 15 anos, tendo depois estabelecido uma parceria com a Ferrari.



Atualmente, há duas mulheres na academia de pilotos da Ferrari: Maya Weug (19 anos), de Espanha, e Aurelia Nobels (16 anos), nascida em Boston (EUA) de pais belgas e criada no Brasil; uma terceira entrará no final de 2023. Ainda não foi decidido quem irá competir na F1 Academy em 2024.



No campeonato de 2023, a espanhola Marta Garcia (23) lidera após 18 etapas, à frente da suíça Léna Bühler (26) e de Hamda Al Qubaisi (21), dos Emirados Árabes Unidos. A final de três rondas terá lugar este fim de semana durante o GP dos EUA no Circuito das Américas, perto de Austin, Texas.



Em 2024, a Academia vai competir em sete rondas do Campeonato do Mundo: na Arábia Saudita, Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapura, Qatar e Abu Dhabi.





Mulheres em carros de corrida de Fórmula 1

1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10º na Bélgica 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6.ª em Espanha)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (não se qualificou três vezes)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (uma vez não se qualificou)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (três vezes não se qualificou)

2002: Sarah Fisher (EUA) - 0 GP (apenas uma prova de demonstração em Indianápolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (teste com a Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (testes e provas de demonstração com a Renault e a Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (testes e treinos com a Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (testes com a Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (piloto de desenvolvimento com a Lotus, sem testes)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (testes com a Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (testes com a Aston Martin)