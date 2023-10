GP USA Austin/Texas in TV: Ecco come sarà il tempo

Molti piloti di Formula 1 si sono lamentati per il caldo sul Circuito Internazionale di Losail, in Qatar. Ma il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti continua con uno stile simile: i meteorologi prevedono un tempo bello e caldo.

L'azione in Texas inizia venerdì con tanto sole e temperature troppo calde per questo periodo dell'anno: ci saranno fino a 35 gradi quando inizieranno le qualifiche del GP (alle 23:00 ora estiva europea).

Il sabato sarà altrettanto caldo per la giornata sprint, con le qualifiche per la gara breve (ora europea alle 19.30) e poi la sprint (a mezzanotte).

Qualche nuvola innocua il giorno della gara, leggermente meno calda, con 33 gradi, con il Gran Premio che inizierà alle 21.00 ora europea.

Il modo migliore per scoprire come si svilupperà l'azione in pista è il nostro live ticker; inoltre, come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





GP degli USA in TV

Venerdì 20 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Sprint Qatar 2023 in replica

07.00: Sky Sport F1 - Gara 2019 ad Austin

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2021 ad Austin

11.00: Sky Sport F1 - Replay del Gran Premio del Qatar

13.35: Sky Sport F1 - F1 Academy: gli highlights di Spielberg

13.55: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Valencia

14.10: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Barcellona

14.30: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Zandvoort

14.45: Sky Sport F1 - F1 Academy: Highlights Monza

15.00: Sky Sport F1 - F1 Academy: Highlights Le Castellet

16.05: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins con la AMR21

16.15: Sky Sport F1 - Gran Premio del Qatar: replay

18.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

18.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

19.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

19.30: ServusTV - Inizio delle prove libere

19.30: Prove libere

21.45: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

22.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

22.40: ServusTV - Inizio copertura qualifiche GP

22.45: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche del GP

23.00: Qualifiche GP

00.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche



Sabato 21 ottobre

01.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

02.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

03.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

04.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

06.00: Sky Sport F1 - Gara 2017 ad Austin

08.00: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

10.00: Sky Sport F1 - Gara 2022 ad Austin

12.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

13.30: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP

15.30: Sky Sport F1 - F1: Sebastian Vettel in esclusiva

15.45: Sky Sport F1 - Qualifiche GP in differita

17.30: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compact

17.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Qatar 2023

19.15: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche Sprint

19.27: ServusTV - Inizio qualifiche sprint

19.30: Qualifiche Sprint

20.15: ServusTV - Analisi qualifiche sprint

20.45: Sky Sport F1 - Box Box: 1° vittoria Red Bulls

21.15: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

21.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche sprint

22.40: ServusTV - Inizio copertura sprint

23.00: Sky Sport F1 - Inizio copertura sprint

23.30: SRF 2 - Registrazione parziale delle qualifiche Sprint

23.50: SRF 2 - Inizio copertura volata

00.00: Sprint



Domenica 22 ottobre

00.30: ServusTV - Analisi della volata

01.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa Sprint

01.30: Sky Sport F1 - Replay della volata

04.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

05.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

06.30: Sky Sport F1 - GP Confidential

07.00: Sky Sport F1 - GP Qualifying Compact

08.45: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

09.45: Sky Sport F1 - Replay della volata

10.45: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

12.15: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche sprint

13.15: Sky Sport F1 - Ripetizione Sprint

14.15: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

15.45: Sky Sport F1 - George Russell - La macchina della verità

16.00: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

16.15: Sky Sport F1 - Sprint compact

16.30: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins in AMR21

17.30: Sky Sport F1 - Sprint replay

19.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio

19.30: ServusTV - Previsioni sul Gran Premio

20.20: SRF Info - Cronaca pre-gara

20.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura del Gran Premio

20.55: SRF Info - Inizio copertura del Gran Premio

21.00: ServusTV - Inizio copertura del Gran Premio

21.00: Gran Premio degli USA (56 giri)

22.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

22.40: ServusTV - Analisi Gran Premio

23.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

23.45: ORF 1 - Motorhome