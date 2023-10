GP dos EUA de Austin/Texas na TV: Como vai estar o tempo

Grande Prémio dos Estados Unidos da América no Circuito das Américas, nos arredores de Austin: estava calor no último fim de semana de GP no Qatar e continua a estar no circuito texano COTA.

Muitos pilotos de Fórmula 1 têm estado a gemer sob o calor do Circuito Internacional de Losail, no Qatar. Mas o fim de semana do Grande Prémio dos Estados Unidos continua no mesmo estilo - os meteorologistas prevêem um tempo bonito e quente.

A ação no Texas começa na sexta-feira com muito sol e temperaturas demasiado quentes para esta altura do ano - serão 35 graus quando a qualificação do GP começar neste fim de semana de sprint (23h00, hora europeia de verão).

O sábado será igualmente quente para o dia do sprint, com a qualificação para a corrida curta (hora europeia às 19h30) e depois o sprint (meia-noite).

Algumas nuvens inofensivas no dia da corrida, um pouco menos quente, com 33 graus, com o Grande Prémio a começar às 21h00, hora europeia.

A melhor forma de saber como se vai desenrolar a ação na pista é através do nosso live ticker; além disso, como sempre, resumimos para si as datas mais importantes das transmissões da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





GP dos EUA na TV

Sexta-feira, 20 de outubro

06h00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint Qatar 2023

07h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2019 em Austin

09h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2021 em Austin

11h00: Sky Sport F1 - Repetição do Grande Prémio do Qatar

13.35: Sky Sport F1 - F1 Academy: destaques de Spielberg

13.55: Sky Sport F1 - Academia de F1: Destaques de Valência

14.10: Sky Sport F1 - F1 Academy: Melhores momentos de Barcelona

14h30: Sky Sport F1 - F1 Academy: Em destaque Zandvoort

14h45: Sky Sport F1 - F1 Academy: Em destaque Monza

15h00: Sky Sport F1 - F1 Academy: Em destaque Le Castellet

16.05: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins no AMR21

16.15: Sky Sport F1 - Repetição do Grande Prémio do Qatar

18.15: Sky Sport F1 - Aquecimento: O Especial Motorsport

18h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos pilotos

19.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura dos treinos livres

19.30: ServusTV - Início da cobertura dos treinos livres

19.30: Treinos livres

21.45: Sky Sport F1 - Para além de todos os limites

22.15: Sky Sport F1 - Para além de todos os limites

22.40: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o GP

22.45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação para o GP

23.00: Qualificação para o GP

00.00: ServusTV - Análise da Qualificação



Sábado, 21 de outubro

01.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Qualificação

02.00: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa dos Chefes de Equipa

03.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

04.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

06.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2017 em Austin

08.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

09.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

10.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2022 em Austin

12.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

13.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação para o GP

15.30: Sky Sport F1 - F1: Sebastian Vettel em exclusivo

15.45: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação para o GP

17.30: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

17.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Qatar 2023

19.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação do Sprint

19.27: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o Sprint

19.30: Qualificação Sprint

20.15: ServusTV - Análise da qualificação do Sprint

20.45: Sky Sport F1 - Box Box: 1ª vitória dos Red Bulls

21.15: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

21.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

22.40: ServusTV - Início da cobertura do Sprint

23.00: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Sprint

23.30: SRF 2 - Gravação parcial da qualificação do Sprint

23.50: SRF 2 - Início da Cobertura do Sprint

00.00 hrs: Sprint



Domingo, 22 de outubro

00.30: ServusTV - Análise do Sprint

01.00: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa do Sprint

01.30: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

04.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

05.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

06.30: Sky Sport F1 - Confidencial do GP

07.00: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

08.45: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação Sprint

09h45: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

10h45: Sky Sport F1 - Repetição da Qualificação do GP

12h15: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

13h15: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

14.15: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

15.45: Sky Sport F1 - George Russell - O Teste do Detetor de Mentiras

16.00: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

16.15: Sky Sport F1 - Sprint compacto

16.30: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins em AMR21

17.30: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

19.30: Sky Sport F1 - Antevisão do Grande Prémio

19.30h: ServusTV - Relatórios preliminares do Grande Prémio

20h20: SRF Info - Relatórios pré-corrida

20.55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

20.55: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: Grande Prémio dos EUA (56 voltas)

22.45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

22.40h: ServusTV - Análise do Grande Prémio

23.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Corrida

23.45: ORF 1 - Autocaravana