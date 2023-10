Daniel Ricciardo: "Ha sido muy frustrante".

Daniel Ricciardo adora Texas. Ha aparecido innumerables veces con los colores del equipo de fútbol americano de los Longhorns, con un casco a juego, puede entrar en el paddock a caballo como un vaquero, tiene un acento tejano bastante bueno, ama el país y a su gente, y en términos de factor de bienestar no hay circuito más adecuado para hacer su regreso.

Ricciardo sufrió fracturas en el metacarpo izquierdo en los entrenamientos del Gran Premio de Holanda y desde entonces no ha disputado ninguna carrera del Campeonato del Mundo.

Antes del fin de semana del GP en Austin, el ocho veces ganador del GP dice: "Es muy bueno estar de vuelta. Por fin mi mano está mejor. Me senté en el simulador de carrera antes de Qatar, pero pensé: todavía no está óptima. Desde entonces he seguido entrenando y he pasado más horas en el simulador".

"Vivir las carreras sólo como espectador fue muy frustrante. Tenía tantas ganas de volver a la categoría reina y tener que pulsar el botón de pausa después de dos fines de semana de GP, fue duro."



"Desde que conduje el AlphaTauri, ha evolucionado mucho. Ya lo había probado en la simulación. Pero la sensación real sólo se siente en la pista. Estoy impaciente por correr en el Circuito de las Américas".



"Todo el mundo sabe que me encanta Austin. El circuito es único, ondulado y desafiante, así que me encanta. En cuanto a curvas, tiene todo lo que hace fabulosos a los pilotos de Fórmula Uno. Estoy preparado".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5