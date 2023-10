Daniel Ricciardo : "C'était très frustrant".

Daniel Ricciardo aime le Texas. Il a porté un nombre incalculable de fois les couleurs de l'équipe de football américain Longhorns, avec le casque correspondant, il peut entrer dans le paddock en cow-boy à cheval, il a plutôt bien l'accent texan, il aime le pays et ses habitants, et en termes de bien-être, il n'y a pas de circuit plus approprié pour faire son come-back.

Ricciardo s'était fracturé le métacarpe gauche lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas et n'avait plus disputé de course de championnat du monde depuis.

Avant le week-end du GP à Austin, l'octuple vainqueur du GP déclare : "Cela fait tellement de bien d'être de retour. Ma main va enfin mieux. Je m'étais déjà assis dans le simulateur de course avant le Qatar, mais je trouvais que ce n'était pas encore optimal. Depuis, j'ai continué à m'entraîner et à passer des heures supplémentaires dans le simulateur".

"Ne vivre les courses qu'en tant que spectateur était très frustrant. Je me réjouissais tellement de mon retour dans la catégorie reine et devoir quasiment appuyer sur le bouton pause après deux week-ends de GP, c'était dur".



"Depuis que j'ai pris le volant de la voiture AlphaTauri, elle a été considérablement améliorée. La simulation m'en a déjà donné un avant-goût. Mais le vrai feeling, c'est sur la piste. J'ai hâte de rouler sur le Circuit of the Americas".



"Tout le monde sait que j'adore Austin. Le circuit est unique, il est vallonné et exigeant, c'est donc tout à fait dans mes cordes. En termes de virages, il y a tout ce qui rend les pilotes de Formule 1 si fabuleux. Je suis prêt !"





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5