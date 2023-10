Daniel Ricciardo: "È stato molto frustrante".

L'australiano Daniel Ricciardo ha fatto il suo ritorno in F1 allo showcase Red Bull di Nashville, ora fa sul serio: "Non vedo l'ora di correre sul Circuit of the Americas".

Daniel Ricciardo ama il Texas. Ha indossato innumerevoli volte i colori della squadra di football dei Longhorns, con tanto di casco, può entrare nel paddock a cavallo come un cowboy, ha un accento texano niente male, ama il Paese e la sua gente, e in termini di benessere non c'è pista più adatta per fare il suo ritorno.

Ricciardo ha riportato la frattura del metacarpo sinistro durante le prove del Gran Premio d'Olanda e da allora non ha più disputato una gara del Campionato del Mondo.

In vista del weekend del GP di Austin, l'otto volte vincitore di un GP ha dichiarato: "È bello essere tornato. Finalmente la mia mano sta meglio. Prima del Qatar mi sono seduto al simulatore di gara, ma ho pensato: "Non è ancora ottimale". Da allora ho continuato ad allenarmi e ho trascorso più ore al simulatore".

"Vivere le gare solo come spettatore è stato molto frustrante. Non vedevo l'ora di tornare nella classe regina, ma dover premere il pulsante di pausa dopo due weekend di GP è stata dura".



"Da quando ho guidato l'AlphaTauri, la vettura è stata notevolmente sviluppata. Ne avevo già avuto un assaggio nella simulazione. Ma le vere sensazioni si hanno solo in pista. Non vedo l'ora di correre sul Circuit of the Americas".



"Tutti sanno che amo Austin. La pista è unica, ondulata e impegnativa, quindi fa al caso mio. In termini di curve, ha tutto ciò che rende i piloti di Formula Uno così favolosi. Sono pronto!".





