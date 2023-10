Daniel Ricciardo: "Foi muito frustrante".

O australiano Daniel Ricciardo fez o seu regresso à F1 no espetáculo da Red Bull em Nashville, mas agora está a falar a sério: "Mal posso esperar para correr no Circuito das Américas".

Daniel Ricciardo adora o Texas. Já apareceu inúmeras vezes com as cores da equipa de futebol americano Longhorns, com um capacete a condizer, pode entrar no paddock a cavalo como um cowboy, tem um sotaque texano bastante bom, adora o país e o seu povo e, em termos de fator de bem-estar, não há pista de corridas mais adequada para fazer o seu regresso.

Ricciardo sofreu fracturas no metacarpo esquerdo nos treinos para o Grande Prémio da Holanda e desde então não disputou uma corrida do Campeonato do Mundo.

Antes do fim de semana do GP de Austin, o oito vezes vencedor de GP afirma: "É tão bom estar de volta. Finalmente a minha mão está melhor. Sentei-me no simulador de corrida antes do Qatar, mas pensei - ainda não é o ideal. Desde então, continuei a treinar e passei mais horas no simulador."

"Assistir às corridas apenas como espetador foi muito frustrante. Estava tão ansioso pelo meu regresso à categoria rainha e depois ter de carregar no botão de pausa após dois fins-de-semana de GP, foi difícil."



"Desde que conduzi o AlphaTauri racer, este foi significativamente desenvolvido. Já tinha sentido o gosto na simulação. Mas a verdadeira sensação, essa só surge na pista de corrida. Mal posso esperar para correr no Circuito das Américas".



"Toda a gente sabe que eu adoro Austin. A pista é única, é ondulante e desafiante, por isso é mesmo a minha cara. Em termos de curvas, tem tudo o que torna os pilotos de Fórmula 1 tão fabulosos. Estou pronto!"





