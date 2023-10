Nico Rosberg: ¿George Russell? Ser amable no basta

Caras de incredulidad en el puesto de mando de Mercedes, segundos después de la salida del Gran Premio de Catar: contacto entre Lewis Hamilton, que atacó por el exterior izquierdo, y George Russell, que había salido segundo en la parrilla por detrás de Max Verstappen. El coche de Hamilton hizo un trompo y se fue a la grava, Russell pudo continuar después de un trompo y aun así terminó cuarto.

El veterano piloto de Mercedes Nico Rosberg, presente en el Circuito Internacional de Losail para nuestros compañeros de Sky, valoraba así la situación en el podcast de la cadena: "Se está calentando en Mercedes. Ya en Suzuka hubo una situación entre ellos que fue más allá del límite".

"Es muy interesante ver cómo se calienta eso. Espero que el jefe del equipo toto Wolff sepa gestionarlo con cuidado porque hay que evitar que empiece aquí una espiral negativa."

"La situación para George no es fácil. Russell no puede permitirse ser percibido siempre como el chico bueno. Ser simpático no es suficiente. Tienes que mantener la presión como aspirante a piloto. Tienes que ser un poco incómodo. Es molesto, pero si no lo hace, entonces el equipo toma el camino de menor resistencia."



"Después de todo, nos damos cuenta por los mensajes de radio de Russell cómo se rebela allí. Cuando hay una estrategia, Russell la cumple, pero añade algo como 'una vez más' o algo así. Ya está contrarrestando eso hasta cierto punto".



Lewis Hamilton se disculpó con Russell tras la colisión de Qatar. Rosberg, ganador de 23 Grandes Premios y campeón de Fórmula Uno en 2016, lo clasificó así: "Es una victoria para Russell, por dentro y por fuera. Cuando conducía junto a Lewis, nunca habría admitido un error así".



"En definitiva, es una situación muy interesante y si hay un jefe de equipo en el que confío para tener el control aquí, ese es Toto. Tiene la autoridad y goza del respeto de los pilotos. Es el único que puede sentarse con los pilotos y dar un golpe en la mesa. Supongo que primero hablará con los pilotos individualmente y luego intentará tener una conversación con los tres".





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5