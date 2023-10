Nico Rosberg : George Russell ? Être gentil ne suffit pas

Visages incrédules au poste de commande de Mercedes, quelques secondes après le départ du Grand Prix du Qatar : contact entre Lewis Hamilton, qui attaquait depuis l'extérieur gauche, et George Russell, qui s'était élancé depuis la deuxième place sur la grille derrière Max Verstappen. La voiture d'Hamilton a terminé sa course dans le bac à gravier, Russell a pu continuer après un tête-à-queue et a terminé quatrième.

Nico Rosberg, pilote Mercedes de longue date et présent sur le circuit international de Losail pour nos collègues de Sky, évalue ainsi la situation dans le podcast de la chaîne : "Ça commence à chauffer chez Mercedes. Déjà à Suzuka, il y avait une situation entre les deux qui était au-delà de la limite".

"C'est très intéressant de voir cela s'évaporer. J'espère que le chef d'équipe toto Wolff saura gérer cela avec prudence, car tu dois éviter ici qu'une spirale négative ne s'enclenche".

"La situation pour George n'est pas facile. Russell ne peut pas se permettre d'être toujours perçu comme le gentil garçon. Être gentil, ça ne suffit pas. En tant que pilote en devenir, tu dois maintenir la pression. Tu dois être un peu inconfortable. C'est certes ennuyeux, mais s'il ne le fait pas, l'équipe prend le chemin de la moindre résistance".



"Nous remarquons aussi à travers les messages radio de Russell qu'il se rebelle. Lorsqu'il y a des consignes en matière de stratégie, Russell s'y plie, mais il ajoute quelque chose comme "encore une fois" ou autre chose. Il s'y oppose dans une certaine mesure".



Lewis Hamilton s'est excusé auprès de Russel après l'accrochage du Qatar. Rosberg, 23 fois vainqueur de GP et champion de Formule 1 en 2016, l'évalue ainsi : "C'est une victoire pour Russell, contre l'intérieur et contre l'extérieur. Quand je roulais aux côtés de Lewis, il n'aurait jamais admis une telle erreur".



"Dans l'ensemble, c'est une situation très intéressante et s'il y a un chef d'équipe que je crois capable de garder le contrôle ici, c'est bien Toto. Il a l'autorité et il jouit du respect des pilotes. Il est le seul à pouvoir s'asseoir avec les pilotes et à taper du poing sur la table. Je suppose qu'il s'entretiendra d'abord avec les pilotes individuellement, puis qu'il cherchera à avoir une discussion avec les trois".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5