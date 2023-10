Nico Rosberg: George Russell? Essere gentili non basta

Volti increduli al posto di comando della Mercedes, pochi secondi dopo la partenza del Gran Premio del Qatar: contatto tra Lewis Hamilton, che ha attaccato dall'esterno sinistro, e George Russell, che era partito dalla seconda posizione in griglia dietro Max Verstappen. L'auto di Hamilton è finita nella ghiaia, Russell è riuscito a proseguire dopo un testacoda e si è comunque classificato quarto.

Il pilota di lunga data della Mercedes Nico Rosberg, presente al Losail International Circuit per i colleghi di Sky, ha valutato così la situazione nel podcast dell'emittente: "La situazione si sta facendo calda alla Mercedes. Già a Suzuka c'era una situazione tra loro che era oltre il limite".

"È molto interessante vedere come la situazione si sia risolta. Spero che il boss della squadra, Toto Wolff, sappia come gestire la situazione con attenzione perché bisogna evitare una spirale negativa a partire da qui".

"La situazione per George non è facile. Russell non può permettersi di essere sempre percepito come il bravo ragazzo. Essere gentili non basta. Devi tenere alta la pressione come aspirante pilota. Devi essere un po' scomodo. È fastidioso, ma se non lo fa, il team prende la strada della minor resistenza".



"Del resto, dai messaggi radio di Russell notiamo come si stia ribellando. Quando c'è una strategia, Russell si adegua, ma aggiunge qualcosa come 'ancora una volta' o qualcosa del genere. In un certo senso si sta già opponendo".



Lewis Hamilton si è scusato con Russell dopo la collisione in Qatar. Rosberg, 23 volte vincitore di un GP e campione di Formula 1 nel 2016, ha commentato: "È una vittoria per Russell, sia all'interno che all'esterno. Quando guidavo al fianco di Lewis, non avrebbe mai ammesso un errore del genere".



"Tutto sommato, è una situazione molto interessante e se c'è un capo squadra di cui mi fido che abbia il controllo, quello è Toto. Ha l'autorità e gode del rispetto dei piloti. È l'unico che può sedersi al tavolo con i piloti e fare il punto della situazione. Credo che prima parlerà con i piloti singolarmente e poi punterà ad avere una conversazione con tutti e tre".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5