Nico Rosberg: George Russell? Ser simpático não é suficiente

No Qatar, os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, enfrentaram-se. O campeão do mundo Nico Rosberg: "Russell não pode dar-se ao luxo de ser sempre visto como o tipo simpático".

Rostos incrédulos no posto de comando da Mercedes, segundos após o início do Grande Prémio do Qatar: contacto entre Lewis Hamilton, que atacou pela esquerda, e George Russell, que partiu da segunda posição da grelha, atrás de Max Verstappen. O carro de Hamilton caiu na gravilha, Russell conseguiu continuar depois de uma volta e ainda terminou em quarto lugar.

O piloto de longa data da Mercedes, Nico Rosberg, no Circuito Internacional de Losail para os nossos colegas da Sky, avaliou a situação no podcast da emissora da seguinte forma: "Está a ficar quente na Mercedes. Já em Suzuka houve uma situação entre eles que foi além do limite".

"É muito interessante ver isso acontecer. Espero que o chefe de equipa, Toto Wolff, saiba gerir a situação com cuidado, porque é preciso evitar uma espiral negativa a partir daqui.

"A situação para George não é fácil. Russell não pode dar-se ao luxo de ser sempre visto como o bom rapaz. Ser simpático não é suficiente. É preciso manter a pressão como aspirante a piloto. Temos de nos sentir um pouco desconfortáveis. É irritante, mas se ele não o fizer, a equipa segue o caminho da menor resistência".



"Afinal de contas, notamos pelas mensagens de rádio do Russell que ele está a rebelar-se. Quando há uma estratégia, o Russell cumpre, mas acrescenta algo como 'mais uma vez' ou algo do género. Ele já está a contrariar isso até certo ponto".



Lewis Hamilton pediu desculpas a Russell após a colisão no Qatar. Rosberg, 23 vezes vencedor de um GP e campeão de Fórmula 1 em 2016, classificou o acidente como: "É uma vitória para Russell, por dentro e por fora. Quando eu estava a conduzir ao lado do Lewis, ele nunca teria admitido um erro destes".



"Em suma, é uma situação muito interessante e se há um chefe de equipa em quem confio para estar no controlo, é o Toto. Ele tem a autoridade e goza do respeito dos pilotos. Ele é o único que se pode sentar com os pilotos e bater na mesa. Acho que ele vai falar com os pilotos individualmente primeiro e depois vai tentar conversar com os três".





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5