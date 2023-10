Max Verstappen: "Espero que Ferrari me llame".

Antes de que los fans de Max Verstappen pierdan el aliento: No se trata de un compromiso con Ferrari como piloto de GP. Al holandés le gustaría comprar un famoso Ferrari de Fórmula 1.

La estrella de Red Bull Racing Max Verstappen vuela de victoria en victoria en 2023, el holandés de 26 años ya ha ganado 14 de las 17 carreras de esta temporada: Bahréin, Australia, y luego diez victorias seguidas en Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos e Italia, además de Japón y Qatar.

Esto pone al alcance de la mano el récord de victorias en una misma temporada de Fórmula Uno: lo ostenta el propio Max, con 15 triunfos en Grandes Premios en la temporada 2022. Y aún quedan cinco Grandes Premios: Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi.

En declaraciones a los colegas de la Gazzetta dello Sport, Verstappen, ganador de 49 Grandes Premios, admitió: "Estaría bien tener todos los coches de Red Bull Racing en el garaje con los que podría ganar el título." Esos serían el RB16B de 2021, el RB18 de 2022 y el RB19 de 2023.

Por si uno o dos lectores se preguntan ahora qué pasa con un RB17: En julio de 2022 Red Bull Advanced Technologies anunció el proyecto de un hipercoche que se construirá a partir de 2025. Se trata del RB17.



Volviendo a Verstappen y su colección. Esta no solo debe incluir los mencionados corredores de RBR, sino que Verstappen también tiene otro coche en su lista de deseos. "Sería fabuloso si pudiera comprar un Ferrari F2004 que condujo Michael Schumacher. Un coche increíble".



"Pero aún no sé cómo podría hacerme con ese coche. Espero que el jefe de la compañía, John Elkann, lea esto y Ferrari me llame".



Michael Schumacher ganó 13 de las 18 carreras con el F2004 en 2004. Ese récord fue igualado por Sebastian Vettel en 2013 y superado por Max Verstappen en 2022.



Un F2004 se subastó en Ferrari en Fiorano en 2005 por 3,3 millones de dólares estadounidenses, y un coche de exhibición del modelo pasó bajo el martillo en París en 2021 por 660.000 euros.





GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5