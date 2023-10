Max Verstappen : "J'espère que Ferrari va m'appeler".

La star de Red Bull Racing Max Verstappen vole de victoire en victoire en 2023. Le Néerlandais de 26 ans a déjà remporté 14 des 17 courses de la saison - Bahreïn, Australie, puis dix victoires consécutives à Miami, Monaco, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Italie, ainsi qu'au Japon et au Qatar.

Le record de victoires en Formule 1 au cours de la même saison est donc à portée de main : il est détenu par Max lui-même, avec 15 triomphes en GP lors de la saison 2022. Et il reste encore cinq Grands Prix à disputer - Etats-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, Abu Dhabi.

Verstappen, 49 fois vainqueur de GP, a avoué à nos confrères de la Gazzetta dello Sport : "Ce serait bien d'avoir dans mon garage toutes les voitures de course Red Bull Racing avec lesquelles j'ai pu conquérir le titre". Il s'agirait alors des types RB16B de 2021, RB18 de 2022 et RB19 de 2023.

Au cas où l'un ou l'autre lecteur se demanderait ce qu'il en est d'une RB17 : En juillet 2022, Red Bull Advanced Technologies a annoncé le projet d'une hypercar qui sera construite à partir de 2025. Il s'agit de la RB17.



Revenons à Verstappen et à sa collection. Celle-ci ne devrait pas seulement comprendre les voitures de course RBR mentionnées, mais Verstappen a également une autre voiture sur sa liste de souhaits. "Ce serait fabuleux si je pouvais acheter une Ferrari F2004 que Michael Schumacher a fait rouler. Une voiture incroyable !"



"Mais je ne sais pas encore comment je pourrais me procurer cette voiture. J'espère que le chef d'entreprise John Elkann lira ceci et que Ferrari m'appellera".



En 2004, Michael Schumacher a remporté 13 courses sur 18 avec la F2004. Ce record a été égalé par Sebastian Vettel en 2013 et battu par Max Verstappen en 2022.



Une F2004 a été vendue aux enchères chez Ferrari à Fiorano en 2005 pour 3,3 millions de dollars, un show-car du modèle est passé sous le marteau à Paris en 2021, pour 660.000 euros.





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5