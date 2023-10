Max Verstappen: "Spero che la Ferrari mi chiami".

La stella della Red Bull Racing Max Verstappen sta volando di vittoria in vittoria nel 2023: il 26enne olandese ha già vinto 14 delle 17 gare di questa stagione - Bahrain, Australia, poi dieci vittorie di fila a Miami, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi e Italia, oltre a Giappone e Qatar.

In questo modo, il record di vittorie nella stessa stagione è a portata di mano: lo detiene lo stesso Max, con 15 GP vinti nella stagione 2022. E ci sono ancora cinque Gran Premi da disputare: Stati Uniti, Messico, Brasile, Las Vegas, Abu Dhabi.

Parlando con i colleghi della Gazzetta dello Sport, Verstappen, 49 volte vincitore di un GP, ha ammesso: "Sarebbe bello avere in garage tutte le vetture Red Bull Racing con cui potrei vincere il titolo". Si tratta della RB16B del 2021, della RB18 del 2022 e della RB19 del 2023.

Nel caso in cui uno o due lettori si stiano chiedendo cosa ne sarà di una RB17: Nel luglio 2022 la Red Bull Advanced Technologies ha annunciato il progetto di una hypercar da costruire a partire dal 2025. Si tratta della RB17.



Torniamo a Verstappen e alla sua collezione. Questa non dovrebbe comprendere solo le già citate RBR, ma Verstappen ha anche un'altra auto nella sua lista dei desideri. "Sarebbe favoloso se potessi acquistare la Ferrari F2004 guidata da Michael Schumacher. Un'auto incredibile!".



"Ma non so ancora come potrei mettere le mani su quell'auto. Spero che il capo dell'azienda John Elkann legga questo messaggio e che la Ferrari mi chiami".



Michael Schumacher ha vinto 13 gare su 18 con la F2004 nel 2004. Questo record è stato eguagliato da Sebastian Vettel nel 2013 e battuto da Max Verstappen nel 2022.



Una F2004 è stata venduta all'asta dalla Ferrari a Fiorano nel 2005 per 3,3 milioni di dollari USA, mentre una show car del modello è stata battuta a Parigi nel 2021 per 660.000 euro.





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5