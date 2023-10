Max Verstappen: "Espero que a Ferrari me chame".

A estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, está a voar de vitória em vitória em 2023. O holandês de 26 anos já venceu 14 das 17 corridas desta época - Bahrein, Austrália, depois dez vitórias consecutivas em Miami, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Holanda e Itália, bem como Japão e Qatar.

O recorde de vitórias na mesma temporada na Fórmula 1 está ao alcance do próprio Max, com 15 triunfos na temporada de 2022. E ainda faltam cinco Grandes Prémios - EUA, México, Brasil, Las Vegas, Abu Dhabi.

Falando aos colegas da Gazzetta dello Sport, Verstappen, 49 vezes vencedor de GPs, admitiu: "Seria bom ter todos os carros da Red Bull Racing na garagem com os quais eu poderia ganhar o título". Isso seria o RB16B de 2021, o RB18 de 2022 e o RB19 de 2023.

No caso de um ou dois leitores estarem agora a perguntar-se que tal um RB17: Em julho de 2022, a Red Bull Advanced Technologies anunciou o projeto de um hipercarro a ser construído a partir de 2025. Este é o RB17.



De volta a Verstappen e à sua coleção. Esta não deve incluir apenas os pilotos da RBR acima mencionados, mas Verstappen também tem outro carro na sua lista de desejos. "Seria fabuloso se eu pudesse comprar um Ferrari F2004 que Michael Schumacher dirigiu. Um carro incrível!



"Mas ainda nem sequer sei como é que posso pôr as mãos nesse carro. Espero que o patrão da empresa, John Elkann, leia isto e a Ferrari me ligue."



Michael Schumacher venceu 13 das 18 corridas com o F2004 em 2004. Esse recorde foi igualado por Sebastian Vettel em 2013 e quebrado por Max Verstappen em 2022.



Um F2004 foi leiloado na Ferrari em Fiorano em 2005 por 3,3 milhões de dólares americanos, e um carro de exposição do modelo foi ao martelo em Paris em 2021 por 660.000 euros.





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5