Max Verstappen: ¡Así es su coche en Texas!

A principios de febrero de 2023, Red Bull Racing dijo a sus aficionados: "Este año nos hemos propuesto algo inusual: en las rondas estadounidenses de Miami (Florida), Austin (Texas) y Las Vegas (Nevada), queremos que opinéis sobre el aspecto de nuestros coches de carreras".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, añadió: "Queríamos que los aficionados participaran más. Pensamos largo y tendido sobre cuál sería una idea inteligente para hacerlo, y nos gustó la idea de que la gente pudiera dar rienda suelta a su creatividad y ayudar a que nuestros corredores tuvieran un aspecto un poco diferente del habitual."

El 3 de mayo se presentó el primer diseño ganador para el GP de Miami, obra de Martina Andriano, una diseñadora gráfica argentina. Fue invitada a Florida por la escudería para ver su trabajo para Max Verstappen y Sergio Pérez a escala 1:1. Los dos consiguieron rápidamente una doble victoria.

Ahora se ha decidido el segundo diseño de EE.UU., con el que Max Verstappen y Sergio Pérez competirán en el Circuito de las Américas el próximo fin de semana: De los 2.000 diseños presentados, valorados por 25.000 aficionados, la propuesta de Franco Cavallone fue la más votada: un diseño dinámico que ofrece una nueva interpretación de la estrella tejana.



Este diseñador gráfico de 39 años, curioso: él también es argentino, verá los coches de carreras en acción, al igual que su compatriota Martina Andriano.



Franco Cavallone afirma: "No sabía nada de la acción de los aficionados, hasta que vi el coche de Red Bull Racing en Miami. No sólo era mi primer fin de semana de GP, sino que me quedé boquiabierto con el diseño de los coches de RBR y sólo en Florida descubrí que era obra de una mujer de mi país".



"Aquella noche en el hotel me apunté a la campaña de Red Bull y empecé a juguetear con un diseño para Austin. Sabía que inspirándome en el trabajo de Martina también quería hacer algo con líneas fluidas, pero con las estrellas representando el Circuito de las Américas y Texas. Pero nunca soñé que al final mi diseño sería el elegido".



Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing: "Franco ha hecho un gran trabajo, creo que los colores representan muy bien nuestra participación en Texas. Por supuesto, esperamos tener el mismo éxito con este diseño que con el de Miami."