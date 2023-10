Max Verstappen : voici à quoi ressemble sa voiture au Texas !

Trois fois cette année, un fan peut choisir la peinture des voitures de course Red Bull Racing - à Miami, à Austin et à Las Vegas. Le design pour la course du championnat du monde au Texas est désormais connu.

Début février 2023, Red Bull Racing s'est adressé ainsi à ses fans : "Cette année, nous avons décidé de faire quelque chose d'inhabituel - lors des courses américaines de Miami (Floride), Austin (Texas) et Las Vegas (Nevada), vous devrez participer à la conception de nos voitures de course".

Le chef de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a ajouté : "Nous voulions que les fans soient plus impliqués. Nous avons longuement réfléchi à ce qui serait une idée astucieuse pour cela et nous avons aimé que les gens puissent laisser libre cours à leur créativité et aider à ce que nos voitures de course soient un peu différentes de ce qu'elles sont habituellement".

Le 3 mai, le premier projet gagnant pour le GP de Miami a été présenté, le travail de Martina Andriano, une designer graphique argentine. Elle a été invitée en Floride par l'écurie pour voir son travail à l'échelle 1:1 pour Max Verstappen et Sergio Pérez. Les deux ont rapidement remporté une double victoire.

Le deuxième design USA avec lequel Max Verstappen et Sergio Pérez concourront le week-end prochain sur le Circuit of the Americas est désormais connu : Parmi les 2000 dessins soumis, évalués par 25.000 fans, c'est la proposition de Franco Cavallone qui a obtenu le plus de voix - un design dynamique qui interprète l'étoile du Texas avec fraîcheur.



Ce graphiste de 39 ans, amusant : lui aussi argentin, verra les voitures de course en action, comme sa compatriote Martina Andriano.



Franco Cavallone raconte : "Je n'étais pas du tout au courant de l'action des fans - jusqu'à ce que je voie la voiture de Red Bull Racing à Miami. Non seulement c'était mon premier week-end de GP, mais j'ai été stupéfait par le design des voitures RBR et ce n'est qu'en Floride que j'ai découvert qu'il s'agissait de l'œuvre d'une femme de mon pays".



"Le soir à l'hôtel, je me suis inscrite à l'action Red Bull et j'ai commencé à bricoler un design pour Austin. Je savais qu'inspiré par le travail de Martina, je voulais aussi faire quelque chose avec des lignes fluides, mais avec les étoiles qui représentent le Circuit des Amériques et le Texas. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon projet serait finalement retenu".



Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing : "Franco a fait un travail formidable, je trouve que les couleurs représentent parfaitement notre présence au Texas. Il est clair que nous espérons avoir le même succès avec ce design qu'à l'époque avec celui de Miami".