Max Verstappen: ecco come appare la sua auto in Texas!

All'inizio di febbraio 2023, la Red Bull Racing ha dichiarato ai suoi fan: "Quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa di insolito: in occasione delle gare statunitensi di Miami (Florida), Austin (Texas) e Las Vegas (Nevada), vogliamo che siate voi a dire la vostra sull'aspetto delle nostre auto da corsa".

Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, ha aggiunto: "Volevamo che i fan fossero più coinvolti. Abbiamo riflettuto a lungo su quale sarebbe stata un'idea intelligente per farlo, e ci è piaciuta l'idea che le persone potessero dare sfogo alla loro creatività e contribuire a rendere le nostre auto da corsa un po' diverse dal solito".

Il 3 maggio è stato presentato il primo disegno vincente per il GP di Miami, opera di Martina Andriano, una graphic designer argentina. È stata invitata in Florida dalla squadra corse per vedere il suo lavoro per Max Verstappen e Sergio Pérez in scala 1:1. I due hanno prontamente preso il largo. I due hanno prontamente conquistato una doppia vittoria.

Ora è stato deciso il secondo disegno USA, con il quale Max Verstappen e Sergio Pérez gareggeranno sul Circuit of the Americas il prossimo fine settimana: Tra i 2000 disegni presentati, giudicati da 25.000 fan, la proposta di Franco Cavallone ha ricevuto il maggior numero di voti: un disegno dinamico che dà una nuova interpretazione della stella texana.



Il 39enne graphic designer, curioso: anche lui argentino, vedrà le auto da corsa in azione, proprio come la sua connazionale Martina Andriano.



Franco Cavallone dice: "Non sapevo nulla dell'azione dei fan, fino a quando non ho visto la macchina della Red Bull Racing a Miami. Non solo era il mio primo weekend di GP, ma sono rimasto sbalordito dal design delle auto RBR e ho scoperto solo in Florida che era opera di una donna del mio Paese".



"Quella sera, in albergo, mi sono iscritta alla campagna Red Bull e ho iniziato ad elaborare un disegno per Austin. Sapevo che ispirandomi al lavoro di Martina avrei voluto fare qualcosa con linee fluide, ma con le stelle che rappresentavano il Circuito delle Americhe e il Texas. Ma non avrei mai immaginato che alla fine sarebbe stato scelto il mio disegno".



Christian Horner, team principal della Red Bull Racing: "Franco ha fatto un ottimo lavoro, credo che i colori rappresentino molto bene la nostra partecipazione in Texas. Naturalmente speriamo di avere con questo disegno lo stesso successo che abbiamo avuto con quello di Miami".