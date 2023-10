Max Verstappen: Este é o aspeto do seu carro no Texas!

No início de fevereiro de 2023, a Red Bull Racing disse aos seus fãs: "Este ano propusemo-nos algo invulgar - nas rondas dos EUA em Miami (Florida), Austin (Texas) e Las Vegas (Nevada), queremos que tenham uma palavra a dizer sobre o aspeto dos nossos carros de corrida.

O diretor da equipa Red Bull Racing, Christian Horner, acrescentou: "Queríamos que os fãs estivessem mais envolvidos. Pensámos muito sobre o que seria uma ideia inteligente para o fazer, e gostámos da ideia de as pessoas poderem dar largas à sua criatividade e ajudar a dar aos nossos pilotos um aspeto um pouco diferente do habitual."

O primeiro desenho vencedor para o GP de Miami foi apresentado a 3 de maio, obra de Martina Andriano, uma designer gráfica argentina. Foi convidada para a Florida pela equipa de corrida para ver o seu trabalho para Max Verstappen e Sergio Pérez à escala 1:1. Os dois conseguiram uma dupla vitória.

Agora foi decidido o segundo desenho dos EUA, com o qual Max Verstappen e Sergio Pérez vão competir no Circuito das Américas no próximo fim de semana: De 2000 desenhos apresentados, avaliados por 25.000 fãs, a proposta de Franco Cavallone recebeu o maior número de votos - um desenho dinâmico que dá uma nova interpretação da estrela do Texas.



O designer gráfico de 39 anos, que, curiosamente, também é argentino, vai ver os carros de corrida em ação, tal como a sua compatriota Martina Andriano.



Franco Cavallone diz: "Não sabia nada sobre a ação dos fãs - até ter visto o carro da Red Bull Racing em Miami. Não só foi o meu primeiro fim de semana de GP, como fiquei espantado com o design dos carros da RBR e só descobri na Florida que era obra de uma mulher do meu país."



"Nessa noite, no hotel, inscrevi-me na campanha da Red Bull e comecei a pensar num design para Austin. Sabia que, inspirado pelo trabalho da Martina, também queria fazer algo com linhas fluidas, mas com as estrelas a representar o Circuito das Américas e o Texas. Mas nunca sonhei que no final o meu design seria escolhido."



Christian Horner, diretor da equipa Red Bull Racing: "O Franco fez um excelente trabalho, penso que as cores representam muito bem a nossa entrada no Texas. Claro que esperamos ter o mesmo sucesso com este desenho que tivemos com o de Miami."