Mercedes: nessuna preoccupazione per la direzione dello sviluppo

Anche in questa stagione, Lewis Hamilton e George Russell sono alle prese con le insidie della Mercedes di Formula 1 di quest'anno. Il direttore tecnico James Allison afferma che la squadra può migliorare.

Da quando la nuova generazione di vetture di Formula 1 è in circolazione, la Mercedes ha faticato. Il team ufficiale del marchio della stella ha cambiato il concetto di vettura da GP a metà stagione, facendo così un passo avanti. E guardando alla prossima vettura di Brackley, il team non ha punti interrogativi, come chiarisce il direttore tecnico James Allison.

Nell'ultima edizione del podcast "F1 Nation", il britannico afferma: "Siamo abbastanza fiduciosi di aver risolto i problemi che abbiamo avuto. Quindi siamo anche di buon umore per quanto riguarda la direzione da seguire nella prossima stagione".

La sfida, piuttosto, è quella di far progredire lo sviluppo abbastanza velocemente, sottolinea Allison. "La domanda è: se pensiamo di avere ragione e di conoscere la direzione da seguire, possiamo percorrere questa strada abbastanza velocemente da superare il team Red Bull Racing, che è piuttosto dominante, e metterci al vertice?".

"Penso che siamo sulla strada giusta, ma la sfida - ed è questo che rende questa parte dell'anno così eccitante - non è solo quella di percorrere questa strada, ma di fare un vero e proprio sprint nei prossimi mesi", ha aggiunto combattivo l'ingegnere.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5