Mercedes: Sem preocupações quanto à direção do desenvolvimento



por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

LAT

Esta época, Lewis Hamilton e George Russell estão novamente a debater-se com as armadilhas do piloto de Fórmula 1 da Mercedes deste ano. O que a equipa de fábrica pode melhorar é claro, diz o diretor técnico James Allison.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.