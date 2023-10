Logan Sargeant: fijar objetivos claros desde la dirección del equipo

La primera temporada de Logan Sargeant en Fórmula 1 no está yendo según lo previsto. El estadounidense del equipo Williams vivió el momento más bajo por el momento en el GP de Qatar, cuando tuvo que aparcar su coche en boxes después de 40 de las 52 vueltas porque se quedó sin potencia. Desde el parón veraniego, el debutante se ha visto envuelto en varias caídas que le han costado muy caras.

Por eso ya se especula con su futuro. Pero el jefe del equipo Williams, James Vowles, cuando se le pregunta por una decisión sobre el futuro del piloto de 22 años, afirma: "Sospecho que tardaremos hasta el final de la temporada". Ahora tiene ese tiempo para demostrar su valía.

El objetivo está claro, como explica Sargeant antes de su carrera de casa en el Circuito de las Américas, en Austin. En una columna en "Formula1.com", revela: "Lo que quiero conseguir este fin de semana y durante el resto de la temporada es un objetivo claro fijado por la dirección del equipo: quieren ver un desarrollo consistente. Ese ha sido un problema durante algún tiempo".

"El equipo me ha apoyado mucho desde que me uní a la familia Williams hace dos años y ese apoyo sigue ahí. Han dejado claro que quieren que esté allí el año que viene. Sólo necesito ser un poco más limpio y consistente", sabe el vigésimo piloto del Mundial, que aún no ha puntuado. En comparación, su compañero de equipo Alex Albon ya ha sumado 23 puntos WRC en cinco fines de semana de carrera este año.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5