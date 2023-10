Logan Sargeant : un objectif clair de la part de la direction de l'équipe

Pour Logan Sargeant, la première saison de Formule 1 ne se passe pas du tout comme prévu. L'Américain de l'équipe Williams a connu son pire moment au GP du Qatar, lorsqu'il a dû arrêter sa voiture au stand après 40 tours sur 52, car il n'avait plus de puissance. Depuis la pause estivale, le rookie a subi plusieurs crashs qui lui ont coûté cher.

C'est pourquoi les spéculations sur son avenir vont bon train. Le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, affirme toutefois, lorsqu'on l'interroge sur l'avenir du jeune homme de 22 ans : "Je suppose que cela durera jusqu'à la fin de la saison". C'est le temps qu'il a maintenant pour faire ses preuves.

L'objectif est clair, comme l'explique Sargeant avant son match à domicile sur le Circuit of the Americas à Austin. Dans une chronique sur "Formula1.com", il révèle : "Ce que je veux réaliser ce week-end et plus tard dans la saison est un objectif clair fixé par la direction de l'équipe : elle veut voir une évolution constante. Cela fait un moment que c'est à l'ordre du jour".

"L'équipe m'a beaucoup soutenu depuis mon arrivée dans la famille Williams il y a deux ans, et ce soutien est toujours présent. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient que je sois là l'année prochaine. Je dois juste être un peu plus propre et plus constant", sait le vingtième du championnat du monde, qui n'a pas encore pu marquer de points. A titre de comparaison, son coéquipier Alex Albon a déjà récolté 23 points au championnat du monde en cinq week-ends de course cette année.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5