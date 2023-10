Logan Sargeant: definizione chiara degli obiettivi da parte della leadership del team

Logan Sargeant deve lottare per rimanere in Formula 1 quest'anno. Ha tempo fino alla fine della stagione per farlo, dice il boss della squadra James Vowles. Il debuttante in Formula 1 sa cosa deve fare.

La prima stagione di Formula 1 di Logan Sargeant non sta andando secondo i piani. L'americano del team Williams ha toccato il punto più basso per il momento nel GP del Qatar, quando ha dovuto parcheggiare la sua auto ai box dopo 40 dei 52 giri previsti perché era a corto di potenza. Dalla pausa estiva, il rookie è stato coinvolto in una serie di costosi incidenti.

Per questo motivo ci sono già molte speculazioni sul suo futuro. Ma il team boss della Williams James Vowles, alla domanda su una decisione sul futuro del 22enne, afferma: "Sospetto che ci vorrà fino alla fine della stagione". Ora ha tutto questo tempo per dimostrare il suo valore.

L'obiettivo è chiaro, come spiega Sargeant in vista della gara di casa sul Circuit of the Americas di Austin. In una rubrica su "Formula1.com", rivela: "Quello che voglio raggiungere questo fine settimana e per tutto il resto della stagione è un obiettivo chiaro fissato dalla direzione del team: vogliono vedere uno sviluppo costante. Questo è stato un problema per un po' di tempo".

"Il team mi ha sostenuto molto da quando sono entrato a far parte della famiglia Williams due anni fa e il sostegno è ancora presente. Hanno detto chiaramente che vogliono che io sia presente l'anno prossimo. Devo solo essere un po' più pulito e costante", ha dichiarato il ventesimo pilota del Campionato del Mondo, che non ha ancora ottenuto punti. In confronto, il compagno di squadra Alex Albon ha già raccolto 23 punti WRC in cinque weekend di gara quest'anno.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5