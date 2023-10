Logan Sargeant: Definição clara de objectivos por parte da liderança da equipa

A primeira época de Logan Sargeant na Fórmula 1 não está a correr como planeado. O americano da equipa Williams viveu o ponto mais baixo da época no GP do Qatar, quando teve de estacionar o seu carro nas boxes após 40 das 52 voltas por falta de potência. Desde a pausa de verão, o estreante tem estado envolvido numa série de acidentes dispendiosos.

É por isso que já há muita especulação sobre o seu futuro. Mas o chefe de equipa da Williams, James Vowles, quando questionado sobre uma decisão sobre o futuro do jovem de 22 anos, afirma: "Suspeito que vai demorar até ao final da época". Ele agora tem esse tempo para provar seu valor.

O objetivo é claro, como Sargeant explica antes de sua corrida em casa, no Circuito das Américas, em Austin. Numa coluna no "Formula1.com", ele revela: "O que eu quero alcançar neste fim de semana e durante o resto da temporada é um objetivo claro estabelecido pela direção da equipa: eles querem ver um desenvolvimento consistente. Isso tem sido um problema há algum tempo".

"A equipa tem-me apoiado muito desde que me juntei à família Williams há dois anos e esse apoio mantém-se. Eles deixaram claro que querem que eu esteja lá no próximo ano. Só preciso de ser um pouco mais limpo e mais consistente", sabe o piloto que ocupa o vigésimo lugar no Campeonato do Mundo e que ainda não marcou qualquer ponto. Em comparação, o colega de equipa Alex Albon já somou 23 pontos no WRC em cinco fins-de-semana de corridas este ano.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5