McLaren a fait des progrès : Double avantage grâce à la soufflerie

Cette année, le duo McLaren Lando Norris et Oscar Piastri n'a pu marquer que 17 points lors des huit premiers tours du championnat du monde. Depuis la course en Autriche, où l'écurie britannique de tradition avait mis en place une importante mise à jour, les choses vont nettement mieux. Sur les neuf week-ends de course disputés depuis l'introduction des améliorations, le duo a marqué 202 points.

Si McLaren occupe toujours la cinquième place au classement des constructeurs, elle n'est plus qu'à onze points d'Aston Martin et à 79 points de l'équipe Ferrari, qui occupe la troisième place. Le fait que l'équipe de Woking ait nettement progressé n'a pas non plus échappé à la concurrence. Max Verstappen a déclaré au Qatar après sa victoire : "Je devais rester sur mes gardes, car les McLaren ont montré une belle vitesse".

Les adversaires peuvent également s'inquiéter au vu de la nouvelle soufflerie de Woking, car le directeur de l'équipe, Andrea Stella, est convaincu que celle-ci apportera des avantages financiers et pratiques. "Le fait que nous ayons désormais notre soufflerie à domicile est le principal avantage. Avant, nous devions faire des essais en Allemagne, ce qui était un grand défi du point de vue logistique. Les pièces étaient prêtes et il fallait ensuite les transporter en Allemagne, ce qui entraînait des retards considérables", a-t-il expliqué au Qatar.

"En outre, nous économisons un peu d'argent d'un point de vue financier, car nous devions louer la soufflerie en Allemagne. Maintenant, nous avons notre propre soufflerie et nous économisons cet argent de location, que nous pouvons maintenant investir dans la main-d'œuvre, les ingénieurs, les mécaniciens, les techniciens et les pièces automobiles", se réjouit l'Italien de 52 ans.

Les nouvelles pièces utilisées à partir de l'Autriche ainsi que la mise à jour de Singapour ont cependant encore été testées dans la soufflerie allemande, souligne Stella. La nouvelle soufflerie présente néanmoins des avantages, s'empresse-t-il d'ajouter.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5