McLaren: Doppio vantaggio grazie alla galleria del vento

Il duo McLaren Lando Norris e Oscar Piastri è riuscito a conquistare solo 17 punti nelle prime otto gare del WRC di quest'anno. Dalla gara in Austria, dove la tradizionale scuderia britannica ha apportato una profonda modifica al tracciato, le cose sono andate molto meglio. Nei nove weekend di gara disputati dall'introduzione dei miglioramenti, il duo ha ottenuto 202 punti.

La McLaren occupa ancora il quinto posto nel campionato costruttori, ma è a soli undici punti dall'Aston Martin e a 79 dal terzo posto della Ferrari. Il fatto che la squadra di Woking abbia ottenuto guadagni significativi non è passato inosservato alla concorrenza. Max Verstappen ha dichiarato in Qatar dopo la sua vittoria: "Ho dovuto stare in guardia perché la McLaren ha mostrato una grande velocità".

Anche i rivali potrebbero essere preoccupati per la nuova galleria del vento di Woking, ma il boss del team Andrea Stella è convinto che porterà vantaggi economici e pratici. "Avere la galleria del vento in casa è il vantaggio principale. Prima dovevamo fare i test in Germania, il che rappresentava una grande sfida dal punto di vista logistico. Le parti erano pronte e poi dovevano essere trasportate in Germania, il che causava notevoli ritardi", ha spiegato in Qatar.

"Inoltre, dal punto di vista finanziario, abbiamo risparmiato un po' di soldi perché dovevamo affittare la galleria del vento in Germania. Ora abbiamo la nostra galleria del vento e risparmiamo i soldi dell'affitto, che ora possiamo investire in manodopera, ingegneri, meccanici, tecnici e ricambi per auto", ha dichiarato con soddisfazione il 52enne italiano.

I nuovi componenti, utilizzati a partire dall'Austria, così come l'aggiornamento di Singapore, sono stati comunque testati nella galleria del vento tedesca, sottolinea Stella. La nuova galleria del vento porta comunque dei vantaggi, ha aggiunto in fretta.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5