McLaren: Dupla vantagem graças ao túnel de vento

A dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, só conseguiu marcar 17 pontos nas primeiras oito etapas do WRC deste ano. Desde a corrida na Áustria, onde a tradicional equipa britânica de corridas introduziu uma extensa atualização na pista, as coisas têm corrido muito melhor. Nos nove fins-de-semana de corrida disputados desde a introdução das melhorias, a dupla marcou 202 pontos.

A McLaren continua a ocupar o quinto lugar no campeonato de construtores, mas está apenas a onze pontos da Aston Martin e a 79 pontos da terceira classificada, a Ferrari. O facto de a equipa de Woking ter conseguido ganhos significativos não passou despercebido à concorrência. Max Verstappen disse no Qatar após a sua vitória: "Tive de ficar atento porque o McLaren mostrou grande velocidade".

Os rivais também podem estar preocupados com o novo túnel de vento em Woking, uma vez que o chefe de equipa Andrea Stella está convencido de que trará benefícios financeiros e práticos. "Ter agora o nosso túnel de vento em casa é a principal vantagem. Antes, tínhamos de testar na Alemanha, o que era um grande desafio do ponto de vista logístico. Tínhamos as peças prontas e depois tínhamos de as transportar para a Alemanha, o que causava atrasos significativos", explicou no Qatar.

"Além disso, do ponto de vista financeiro, poupámos algum dinheiro porque tínhamos de alugar o túnel de vento na Alemanha. Agora temos o nosso próprio túnel de vento e poupamos o dinheiro do aluguer, que agora podemos investir em mão de obra, engenheiros, mecânicos, técnicos e peças de automóveis", congratula-se o italiano de 52 anos.

As novas peças, que foram utilizadas a partir da Áustria, bem como a atualização de Singapura, foram ainda testadas no túnel de vento alemão, sublinha Stella. No entanto, o novo túnel de vento traz vantagens, acrescentou ele apressadamente.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5