Johnny Herbert: "Lewis Hamilton conosce questa regola".

Il veterano dei GP Johnny Herbert ha un'opinione chiara sul comportamento di Lewis Hamilton dopo il ritiro in Qatar. Tuttavia, definisce ingiuste le critiche rivolte al sette volte campione del mondo per l'incidente con il suo compagno di squadra.

Lewis Hamilton aveva due motivi per essere arrabbiato dopo il GP del Qatar. Da un lato, si è scontrato con il suo compagno di squadra George Russell al primo giro, che, a differenza del sette volte campione, ha potuto continuare e segnare punti. Dall'altro, è stato penalizzato per aver attraversato la pista dopo il suo ritiro.

Per questo ha ricevuto un richiamo ufficiale e una pesante multa di 50.000 euro, con metà dell'importo sospeso. Hamilton non dovrà macchiarsi di un'infrazione simile prima della fine della stagione, nel qual caso non dovrà pagare i 25.000 euro. Tuttavia, la FIA ha annunciato che esaminerà nuovamente l'infrazione, anche in considerazione della funzione di modello che Hamilton svolge per i piloti più giovani.

L'ex pilota di GP Johnny Herbert afferma nella sua rubrica "Lucky Block": "È sicuramente un modello, ma ha sbagliato ad attraversare la pista dopo l'incidente. Conosce la regola e sa che non è consentito".

"Le critiche all'incidente con Russell nella prima curva del GP del Qatar non sono giuste, perché si è trattato semplicemente di un incidente di gara", chiarisce allo stesso tempo il britannico. "Mancava solo un po' di spazio e tutto sarebbe andato bene, ma in quel caso non ha valutato correttamente".

E Herbert sottolinea: "Tutti commettono errori, anche un sette volte campione del mondo. E Lewis ha commesso pochissimi errori nella sua carriera, si possono contare sulle dita di una mano".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5