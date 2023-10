Johnny Herbert: "Lewis Hamilton conhece esta regra".

Johnny Herbert, veterano dos Grandes Prémios, tem uma opinião clara sobre o comportamento de Lewis Hamilton após a desistência no Qatar. Por outro lado, descreve como injustas as críticas ao sete vezes campeão do mundo pelo acidente com o seu companheiro de equipa.

Lewis Hamilton tinha duas razões para estar zangado após o GP do Qatar. Por um lado, colidiu com o seu companheiro de equipa George Russell na primeira volta, que, ao contrário do sete vezes campeão, conseguiu continuar e marcar pontos. Por outro lado, foi penalizado por atravessar a pista após a sua desistência.

Por este facto, recebeu uma advertência oficial e uma pesada multa de 50.000 euros, com metade do montante suspenso. Hamilton não deve ser culpado de uma infração semelhante até ao final da época, caso em que não terá de pagar os 25.000 euros. No entanto, a FIA anunciou que iria analisar novamente a infração - também tendo em conta a função de modelo que Hamilton tem para os pilotos mais jovens.

O antigo piloto de GP Johnny Herbert afirma na sua coluna "Lucky Block": "Ele é definitivamente um modelo a seguir, mas foi errado atravessar a pista após o acidente. Ele conhece essa regra e sabe que não é permitido".

"As críticas ao acidente com Russell na primeira curva do GP do Qatar não são justas, porque foi simplesmente um incidente de corrida", esclarece o britânico ao mesmo tempo. "Faltava apenas um pouco de espaço e tudo teria corrido bem, mas ele simplesmente não julgou corretamente neste caso."

E Herbert enfatiza: "Toda a gente comete erros, mesmo um sete vezes campeão do mundo. E o Lewis cometeu muito poucos erros na sua carreira, podemos contá-los numa mão".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5