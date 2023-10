Aston Martin à Austin : nouvelles pièces, peu de temps

Lors des huit premières courses de la saison, l'équipe Aston Martin a pu fêter six podiums grâce à Fernando Alonso. Mais depuis, le double champion du monde n'est monté qu'une seule fois sur le podium : A Zandvoort, l'Espagnol a terminé deuxième et a également réalisé le meilleur tour en course. Il est cependant clair que la courbe de forme de l'écurie de Silverstone ne va pas dans la bonne direction.

Le directeur technique Dan Fallows le sait bien, lui qui déclare à propos du déroulement de la saison jusqu'à présent : "Nous avons eu un très bon début de saison et nous sommes bien sûr déçus de la manière dont les choses ont évolué lors des dernières courses. Mais nous avons aussi tiré quelques leçons importantes de cette expérience, que nous emporterons avec nous l'année prochaine".

"Nous avons identifié les moments où nous avons pris la mauvaise direction en ce qui concerne l'équilibre de la voiture et nous savons pourquoi cela a eu un impact sur la performance. Nous devons maintenant veiller à ne pas répéter ces erreurs. Et nous pouvons certainement dire que nous vivons actuellement une année d'apprentissage", ajoute l'ingénieur.

L'équipe veut également acquérir de l'expérience lors de la prochaine épreuve de force sur le Circuit des Amériques au Texas, souligne Fallows. "Nous aurons quelques mises à jour avec nous", annonce-t-il. "Et nous sommes impatients de voir si elles fonctionneront comme nous le souhaitons. De ce point de vue, il est dommage que nous disputions à nouveau un week-end de sprint, car nous aurions aimé avoir plus de temps pour essayer correctement les nouveautés. Ce sera certainement un grand défi de recueillir des informations à ce sujet le plus tôt possible, mais nous sommes impatients et j'espère que nous pourrons être compétitifs à Austin si nous parvenons à tout gérer correctement".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5