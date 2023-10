Aston Martin ad Austin: nuovi pezzi, poco tempo

Nelle prime otto gare della stagione, il team Aston Martin ha festeggiato sei podi grazie a Fernando Alonso. Da allora, però, il due volte campione del mondo è salito sul podio solo un'altra volta: A Zandvoort, lo spagnolo si è piazzato secondo e ha anche fatto segnare il giro più veloce in gara. Tuttavia, è chiaro che la curva di forma della scuderia di Silverstone punta nella direzione sbagliata.

Lo sa bene anche il direttore tecnico Dan Fallows, che commenta così la stagione finora disputata: "Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione e ovviamente siamo delusi per come si sono sviluppate le cose nelle ultime gare. Ma abbiamo anche tratto alcuni importanti insegnamenti da questa esperienza che porteremo con noi nel prossimo anno".

"Abbiamo individuato quando abbiamo sbagliato il bilanciamento della vettura e abbiamo capito perché questo ha influito sulle prestazioni. Ora dobbiamo assicurarci di non ripetere questi errori. E possiamo certamente dire che stiamo vivendo un anno di apprendimento", aggiunge l'ingegnere.

Fallows sottolinea che il team vuole anche acquisire esperienza per la prossima prova sul Circuito delle Americhe in Texas. "Avremo con noi alcuni aggiornamenti", annuncia. "Siamo curiosi di vedere se funzioneranno come immaginiamo. Il fatto che si disputerà un altro weekend sprint è un peccato in questo senso, perché avremmo voluto avere più tempo per provare le innovazioni in modo adeguato. Sarà sicuramente una grande sfida raccogliere conoscenze il prima possibile, ma non vediamo l'ora di farlo e spero che potremo essere competitivi ad Austin se riusciremo a fare tutto bene".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5