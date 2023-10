Aston Martin em Austin: peças novas, pouco tempo

Nas primeiras oito corridas da temporada, a equipa Aston Martin celebrou seis pódios graças a Fernando Alonso. Mas desde então, o bicampeão mundial só subiu ao pódio mais uma vez: Em Zandvoort, o espanhol terminou em segundo lugar e também fez a volta mais rápida da corrida. No entanto, é evidente que a curva de forma da equipa de corridas baseada em Silverstone está a apontar na direção errada.

O Diretor Técnico Dan Fallows também sabe disso e diz o seguinte sobre a época até agora: "Tivemos um início de época muito bom e é claro que estamos desapontados com a forma como as coisas se desenvolveram nas últimas corridas. Mas também aprendemos algumas lições importantes com esta experiência que levaremos connosco para o próximo ano."

"Identificámos os erros que cometemos em relação ao equilíbrio do veículo e sabemos porque é que isso afectou o desempenho. Agora temos de garantir que não repetimos esses erros. E podemos certamente dizer que estamos a viver um ano de aprendizagem", acrescenta o engenheiro.

A equipa também quer ganhar experiência no próximo confronto no Circuito das Américas, no Texas, sublinha Fallows. "Vamos levar connosco algumas actualizações", anuncia. "E estamos curiosos para ver se elas funcionarão como imaginamos. O facto de irmos disputar outro fim de semana de sprint é uma pena nesse sentido, porque gostaríamos de ter tido mais tempo para experimentar as inovações de forma adequada. Vai ser um grande desafio reunir conhecimentos o mais cedo possível, mas estamos ansiosos por isso e espero que possamos ser competitivos em Austin se fizermos tudo bem."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5