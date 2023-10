Carlos Sainz évoque le combat contre Leclerc au championnat du monde : "Ce serait serré".

Les pilotes Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont déjà affrontés dans plusieurs duels, mais jamais pour le titre de champion du monde. Mais le premier est certain que la lutte pour la victoire finale sera aussi très serrée.

Les stars de Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc occupent les 5e et 6e places du championnat du monde avant le week-end de course à Austin, avec l'Espagnol en tête. Les deux coéquipiers n'ont toutefois pas eu leur mot à dire dans la lutte pour le titre de champion du monde, qui est déjà décidé. Ils se sont néanmoins livrés à quelques bons duels en piste, comme le mois dernier lors du match à domicile de Ferrari à Monza.

Sainz est également certain qu'un duel interne à l'équipe pour le championnat du monde serait également serré. Il a déclaré au "Festival dello Sport" : "Charles et moi sommes souvent très proches l'un de l'autre. Nous ne nous sommes jamais battus pour le titre, mais à Monza, il s'agissait de la troisième place, et dans la bataille pour la pole, nous n'étions pas très éloignés. Et je pense qu'il en serait de même dans la lutte pour le titre".

"Nous avons maintenant eu trois ans pour nous habituer l'un à l'autre et pour construire le respect que nous avons l'un pour l'autre. Nous voulons tous aller dans la même direction. Nous n'avons jamais perdu la conviction que nous pouvions gagner et nous n'avons jamais abandonné non plus. C'est pourquoi je dis que Ferrari est capable de remporter des victoires", a ajouté le fils de la légende du rallye éponyme.

Et Sainz a parlé de sa relation avec son coéquipier : "Nous avons donné et participé à de nombreuses interviews et autres événements ensemble et nous rions très souvent ensemble. La relation est certainement bonne. Quand le temps le permet, nous appelons aussi Lando Norris et d'autres pilotes pour jouer au golf ensemble".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5