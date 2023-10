Carlos Sainz sulla lotta per il campionato del mondo contro Leclerc: "Sarebbe molto combattuta".

I piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dato vita a duelli molto accesi, ma non si è mai trattato del titolo di campione del mondo. Il primo, tuttavia, è certo che anche la lotta per la vittoria assoluta sarà serrata.

Le stelle della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc sono al 5° e 6° posto nel Campionato del Mondo prima del weekend di gara ad Austin, con lo spagnolo in testa. Tuttavia, i due compagni di squadra non hanno potuto dire la loro nella lotta per il titolo mondiale già deciso. Tuttavia, hanno avuto alcuni bei duelli in pista, ad esempio il mese scorso nella gara di casa della Ferrari a Monza.

Sainz è sicuro che anche un duello interno alla squadra sarebbe serrato. Ha spiegato al "Festival dello Sport": "Io e Charles siamo spesso molto vicini. Non abbiamo mai lottato per il titolo, ma a Monza si trattava del terzo posto e non eravamo lontani nella lotta per la pole. E penso che non sarebbe diverso nella lotta per il titolo".

"Abbiamo avuto tre anni per abituarci l'uno all'altro e per costruire il rispetto che abbiamo l'uno per l'altro. Vogliamo tutti andare nella stessa direzione. Non abbiamo mai perso la convinzione di poter vincere e non ci siamo mai arresi. Per questo dico anche che la Ferrari è in grado di vincere", ha aggiunto il figlio dell'omonima leggenda del rally.

E Sainz ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra: "Abbiamo rilasciato e partecipato a molte interviste e ad altri eventi insieme e ridiamo insieme molto spesso. Il rapporto è sicuramente buono. Quando il tempo lo permette, chiamiamo anche Lando Norris e altri piloti per giocare a golf insieme".

