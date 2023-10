Carlos Sainz sobre a luta pelo Campeonato do Mundo contra Leclerc: "Seria renhido".

As estrelas da Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc estão em 5º e 6º lugar no Campeonato do Mundo antes do fim de semana de corrida em Austin, com o espanhol a liderar. No entanto, os dois companheiros de equipa não puderam ter uma palavra a dizer na luta pelo já decidido título de campeão do mundo. No entanto, travaram alguns bons duelos em pista, por exemplo, no mês passado, na corrida caseira da Ferrari em Monza.

Sainz tem a certeza de que um duelo entre equipas internas também seria renhido. Charles e eu somos frequentemente muito próximos. Nunca lutámos pelo título, mas em Monza foi por causa do terceiro lugar e não estivemos muito longe na luta pela pole. E penso que não será diferente na luta pelo título".

"Tivemos três anos para nos habituarmos uns aos outros e construirmos o respeito que temos uns pelos outros. Todos nós queremos ir na mesma direção. Nunca perdemos a convicção de que podemos ganhar e nunca desistimos. É por isso que também digo que a Ferrari é capaz de ganhar", acrescentou o filho da lenda do rali com o mesmo nome.

E Sainz falou da sua relação com o seu companheiro de equipa: "Demos e assistimos a muitas entrevistas e outros eventos juntos e rimos juntos muitas vezes. A relação é certamente boa. Quando o tempo permite, também chamamos o Lando Norris e outros pilotos para jogarmos golfe juntos".

