Fred Vasseur (Ferrari) : "Nous avons payé un prix élevé".

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur s'agace rétrospectivement du problème qui a empêché Carlos Sainz de participer à la course au Qatar. Et il promet avant le week-end d'Austin : Cela ne se reproduira pas.

Le week-end du Qatar s'est terminé de manière frustrante pour Carlos Sainz. Le pilote Ferrari a dû abandonner avant la course en raison d'une fuite d'essence qui l'a empêché de participer à la course. Son coéquipier Charles Leclerc a récolté des points importants pour la plus ancienne écurie de GP du monde en terminant cinquième.

Avec sa cinquième place sur la grille de départ, le Monégasque était certes dans une bien meilleure position que l'Espagnol, qui aurait pris le départ de la course en 12e position dimanche, mais l'abandon a été douloureux, comme le constate rétrospectivement le chef d'équipe Fred Vasseur.

"Nous avons payé un lourd tribut au Qatar pour un problème de fiabilité sur la voiture de Carlos. Celui-ci a eu pour conséquence de ne placer qu'une seule Ferrari sur la grille de départ", soupire le Français, qui assure toutefois : "Depuis, nous avons travaillé dur pour nous assurer que cette situation ou une situation similaire ne se reproduise pas".

Le pilote de 55 ans sait que "nous devons revenir au niveau que nous avons montré à Singapour et au Japon, car c'est la seule façon d'optimiser notre package pour que Charles et Carlos puissent en tirer le meilleur".

Et Vasseur d'avertir : "Nous sommes confrontés à un Grand Prix Triple-Header très exigeant, qui comprend en fait cinq courses sur trois week-ends, puisque deux week-ends sont organisés en format sprint . Tous les membres de l'équipe, y compris les pilotes, devront être au top de leur forme durant cette période afin de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5