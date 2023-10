Fred Vasseur (Ferrari): "Pagato un prezzo alto".

Il team boss della Ferrari Fred Vasseur è seccato a posteriori per il problema che ha impedito a Carlos Sainz di prendere parte alla gara in Qatar. E promette, in vista del weekend di Austin, che non accadrà più: Non succederà più.

Il weekend del Qatar si è concluso con la frustrazione di Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari si è dovuto ritirare prima della gara perché una perdita di carburante gli ha impedito di prendere parte alla gara. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha raccolto punti importanti per la scuderia più antica del mondo con il quinto posto.

Il monegasco aveva una posizione di partenza molto migliore, con il quinto posto in griglia, rispetto allo spagnolo, che domenica sarebbe partito in 12esima posizione, ma il ritiro è stato comunque doloroso, come osserva a posteriori il boss del team Fred Vasseur.

"In Qatar abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità della vettura di Carlos. Il risultato è stato una sola Ferrari sulla griglia", sospira il francese, che però afferma: "Da allora abbiamo lavorato duramente per garantire che questa o una situazione simile non si ripeta".

Il 55enne sa: "Dobbiamo tornare al livello che abbiamo mostrato a Singapore e in Giappone, perché solo così potremo ottimizzare il nostro pacchetto in modo che Charles e Carlos possano sfruttarlo al meglio".

E Vasseur avverte: "Stiamo affrontando un triplo Gran Premio molto impegnativo, che in realtà è composto da cinque gare in tre fine settimana, dato che due fine settimana sono in formato sprint. Tutti i membri della squadra, compresi i piloti, devono essere al massimo della forma in questo periodo per sfruttare al meglio le opportunità che si presentano".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5