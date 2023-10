Fred Vasseur (Ferrari): "Pagou um preço elevado".

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, está aborrecido com o problema que impediu Carlos Sainz de participar na corrida no Qatar. E ele promete antes do fim de semana em Austin: Não voltará a acontecer.

O fim de semana no Qatar terminou em frustração para Carlos Sainz. O piloto da Ferrari teve de se retirar antes da corrida porque uma fuga de combustível o impediu de participar na corrida. O seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, conquistou pontos importantes para a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo, com o quinto lugar.

O monegasco tinha uma posição de partida muito melhor, com o quinto lugar na grelha de partida, do que o espanhol, que teria começado a corrida na 12ª posição no domingo, mas a desistência não deixou de ser dolorosa, como refere o chefe de equipa Fred Vasseur em retrospetiva.

"Pagámos um preço elevado no Qatar por um problema de fiabilidade no carro do Carlos. Isso resultou em apenas um Ferrari na grelha", suspira o francês, que afirma, no entanto: "Desde então, temos trabalhado arduamente para garantir que esta ou uma situação semelhante não volte a acontecer."

O piloto de 55 anos sabe: "Temos de voltar ao nível que mostrámos em Singapura e no Japão, porque é a única forma de otimizar o nosso pacote para que o Carlos e o Charles possam tirar o máximo partido dele".

E Vasseur avisa: "Temos pela frente um triplo Grande Prémio muito exigente, que na realidade são cinco corridas em três fins-de-semana, uma vez que dois fins-de-semana são em formato sprint. Todos os membros da equipa, incluindo os pilotos, têm de estar no topo da forma durante este período para aproveitarem ao máximo as oportunidades que se apresentam."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5