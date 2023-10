Fórmula 1: 10 cosas que aprendimos en 2023

1 Max Verstappen no comete más errores

Ni siquiera los paleontólogos de Fórmula 1 recuerdan tal dominio: En las 17 primeras carreras de la temporada, ¡Max sólo una vez no estuvo entre los 2 primeros! 10 victorias seguidas, duelo clasificatorio contra Sergio Pérez a 15:2, tercer título mundial embolsado cinco fines de semana de GP antes del final de la temporada. En 2023 veremos al Max más fuerte de la historia y la actuación más dominante de un piloto de carreras en los tiempos modernos. La última vez que no puntuó: Monza 2021 (¡!), cuando no pudo ponerse de acuerdo sobre el derecho de paso con Lewis Hamilton al final de la recta de salida/llegada. Y de eso hace ya 47 carreras.

2 Andreas Seidl ha dejado un buen legado

Aunque el bávaro cambiara a Sauber a finales de 2022 y Andrea Stella esté ahora en el punto de mira como jefe de equipo de McLaren: El mérito de la remontada de los Papaya es de Andreas Seidl, de 47 años. Fue él quien, procedente de Porsche, devolvió al tradicional equipo a la senda del éxito como jefe de equipo entre 2019 y 2022. Su era incluyó el cambio de motores Renault a Mercedes, el impulso para construir un nuevo túnel de viento y las decisiones de personal para Lando Norris y Oscar Piastri, que hacen que el equipo tenga uno de los mejores pilotos del campo. Seidl sabe cómo funciona el automovilismo. Así que el futuro de Audi parece prometedor.

3 Carlos Sainz es más fuerte que Charles Leclerc

Nada en contra del monegasco, pero en un año difícil como 2023 tiende a hundirse, mientras que Carlos aprovecha una oportunidad en cuanto ve la más mínima ocasión. La forma en que gestionó la carrera en su victoria en Singapur tuvo mucha clase. Aunque los duelos en carrera y clasificación están bastante igualados, el español tiene claramente la sartén por el mango en los sprints. Incluso el antiguo jefe de equipo de Sainz, Franz Tost, en la Scuderia Toro Rosso, identificó un punto fuerte de Sainz en sus primeros años que a menudo se pasa por alto: La diligencia. "Carlos se toma la Fórmula 1 muy en serio y tendrá éxito".



4. La experiencia es buena ...

Nico Hülkenberg (36 años) ha encajado a la perfección en Haas después de tres años en los que sólo se le permitió participar como piloto reserva en cuatro Grandes Premios y, por lo demás, destacó como inteligente comentarista de F1 en ServusTV. El simpático piloto demostró a su compañero de equipo Kevin Magnussen de lo que son capaces los pilotos retirados de Rhinelander y dominó al supuestamente rápido danés en la sesión de clasificación.



Lewis Hamilton tiene ahora 38 años y, según el Dr. Helmut Marko, es el único piloto además de Fernando Alonso, de 42 años, que puede sostener una vela a Max Verstappen en este momento. Valtteri Bottas (34) tiene a su compañero de equipo Zhou Guanyu, diez años más joven, firmemente bajo control. Y luego está el retornado Daniel Ricciardo, que a sus 34 años tampoco es ninguna gallina de los huevos de oro y estaba a la altura de la música hasta que se rompió la mano en Zandvoort.



5. ...pero la juventud tampoco es una desventaja

Atrás quedaron los años en los que los recién llegados necesitaban dos o tres temporadas para encontrar su sitio en la máxima categoría. Ahora, la formación de los jóvenes es tan buena que se adaptan sin problemas a la máxima categoría. Liam Lawson (21 años) sustituyó con aplomo a Daniel Ricciardo en AlphaTauri en condiciones difíciles y volverá aún más fuerte tras la Super Fórmula y miles de kilómetros en el simulador. Oscar Piastri, a sus 22 años, ya ha ganado una carrera al sprint en su primera temporada (en Qatar). Y Yuki Tsunoda, a sus 23 años, está rindiendo con más regularidad que nunca en un AlphaTauri AT04 difícil de pilotar. Senna, Schumacher o incluso Hamilton se sentaron por primera vez en un F1 a la edad de estos chicos.



6. la forma del día decide

Vale, en la cima suele estar Max Verstappen. Pero tras el coche número 1 de 2023 se esconde una de las temporadas más emocionantes de los últimos tiempos. Dependiendo de la pista y la preparación, Mercedes, Ferrari, McLaren o incluso Aston Martin serán los primeros perseguidores. De vez en cuando Alpine o Haas marcan un hito, e incluso Alex Albon en el Williams fue capaz de demostrar que ya no hay pilotos de segunda fila en la Fórmula 1. Lo que demuestra: El reglamento funciona, y gracias a los límites presupuestarios y al tiempo asignado en el túnel de viento, la densidad de rendimiento en el campo debería aumentar aún más mientras el reglamento se mantenga estable, véase el punto 10.



7. ser hijo no es fácil

Imagina que quieres ser piloto de carreras y llegar a lo más alto en la Fórmula 1. O lo consigues con mucho talento y una formación perfecta (busca V de Verstappen en el diccionario de pilotos)... o tienes la suerte de tener una familia que hace posible este sueño. Los dólares del padre de Lance Stroll le valieron una casi pragmática en el equipo Aston Martin, propiedad de la familia, no puede ser tan torpe. Y que la F1 necesita las habilidades al volante de Logan Sargeant, que procede de una rica dinastía petrolera, para la conquista de América también se lo creen ahora sólo unos pocos. Qué quedará de ellos en la memoria colectiva de la categoría reina, a pesar de sus sueños infantiles cumplidos: poco.



8 Alpine sigue siendo Alpine

Ya sea bajo el nombre de Alpine, Renault o Lotus: el equipo de Enstone nunca descansa. Lejos quedan los tiempos en los que el éxito se alcanzaba bajo el sello de Benetton y, más tarde, con el controvertido Flavio Briatore en la primera etapa de Renault. La incoherencia en la gestión está a la orden del día. Antaño una especialidad de Ferrari, ahora está firmemente arraigada en el grupo francés, que cuenta con dos centros distintos, Enstone y Viry-Châtillon. Lista incompleta del personal de gestión que ha sido expulsado del consejo desde 2021: Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Alain Prost, Otmar Szafnauer, Alan Permane, el jefe de ingeniería Pat Fry y el director general Laurent Rossi. Pero después del trueno del jefe de Renault, Luca de Meo, frente a las tropas reunidas en Enstone a principios de octubre, todo será sin duda muy, muy diferente en el futuro.



9. Andretti vendrá

La FIA ya ha dado luz verde al equipo del expiloto, que está haciendo negocios con General Motors y la marca Cadillac. Ahora la pelota está en el tejado de Liberty Media, titular de los derechos comerciales. Como era de esperar, ha sido el momento en el que los jefes de las escuderías existentes han tomado posiciones y se han puesto rápidamente en contra. El trasfondo: quieren tener que dividir el pastel en diez trozos, no en once, como antes. A menos, argumentaron, que el recién llegado aportara un enorme valor añadido para todos. Y ése es precisamente el punto en el que tarde o temprano todos cederán: Con el auge del mercado estadounidense y las tres carreras en Miami, Austin y Las Vegas, tiene que haber sitio para un segundo equipo estadounidense junto a Haas. Los equipos establecidos quieren ponérselo lo más difícil posible al novato, mientras que Andretti conoce la fuerza de su posición negociadora. El resto es boxeo en la sombra.



10 No habrá revoluciones

Pirelli seguirá siendo proveedor de neumáticos hasta finales de 2027 (con opción a 2028). Aparte del segundo cockpit de Williams, todos los asientos para 2024 ya están asignados. En las 177 páginas del Reglamento Técnico para 2024, sólo se han ajustado pequeños detalles: un milímetro más de material aquí, pequeñas mejoras en la barra antivuelco allá... nada de lo cual provocará un cambio radical en el equilibrio de fuerzas. La estabilidad no es el peor requisito para que continúe el auge actual de la Fórmula 1 antes de que entre en vigor el nuevo reglamento en 2026.