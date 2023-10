Formule 1 : 10 choses que nous avons apprises en 2023

1. Max Verstappen ne fait plus d'erreurs

Même les paléontologues de la Formule 1 ne se souviennent pas d'une telle domination : Lors des 17 premières courses de la saison, Max n'est sorti qu'une seule fois du top 2 ! 10 victoires à la chaîne, duel en qualification contre Sergio Pérez à 15:2, troisième titre de champion du monde empoché cinq week-ends de GP avant la fin de la saison. En 2023, nous voyons le Max le plus fort de tous les temps et la performance la plus dominante d'un pilote de course des temps modernes. La dernière fois qu'il n'a pas été pris en compte, c'était à Monza en 2021 ( !), lorsqu'il n'a pas pu s'entendre avec Lewis Hamilton sur la priorité de passage à la fin de la ligne droite de départ/arrivée. Et c'était il y a 47 courses déjà.

2. Andreas Seidl a laissé un bel héritage.

Même si le Bavarois a été transféré chez Sauber à la fin de l'année 2022 et qu'Andrea Stella est maintenant sous les feux de la rampe en tant que chef d'équipe McLaren : Les lauriers du retour des papayes reviennent à Andreas Seidl, 47 ans. C'est lui qui, en tant que patron de l'équipe, a remis l'équipe traditionnelle de Porsche sur la voie du succès entre 2019 et 2022. C'est sous son règne qu'ont eu lieu le passage des moteurs Renault aux moteurs Mercedes, le lancement de la construction d'une nouvelle soufflerie ainsi que les décisions concernant le personnel pour Lando Norris et Oscar Piastri, qui font de l'équipe l'une des mieux dotées en pilotes du plateau. Seidl sait comment fonctionne le sport automobile. L'avenir d'Audi est donc très prometteur !

3. Carlos Sainz est plus fort que Charles Leclerc

Je n'ai rien contre le Monégasque, mais dans une année difficile comme 2023, il a tendance à plonger, alors que Carlos saisit une opportunité dès qu'il en voit la plus petite. La façon dont il a géré la course lors de sa victoire à Singapour était vraiment très classe. Alors que les duels en course et en qualifications sont assez équilibrés, l'Espagnol a clairement pris le dessus dans les sprints. L'ancien chef d'équipe de Sainz chez Scuderia Toro Rosso, Franz Tost, avait déjà identifié dans ses premières années une force de Sainz qui est souvent négligée : L'assiduité. "Carlos prend la Formule 1 très au sérieux et il va réussir".



4. l'expérience, c'est bien ...

Nico Hülkenberg (36 ans) s'est intégré sans problème chez Haas après trois années au cours desquelles il a tout juste pu intervenir comme pilote de réserve lors de quatre Grands Prix et où il s'est autrement fait remarquer comme commentateur avisé de F1 sur ServusTV. L'homme sympathique a montré à son coéquipier Kevin Magnussen de quoi les Rhénans à la retraite sont capables et a dominé le Danois supposé si rapide lors des qualifications.



Lewis Hamilton a désormais 38 ans et, selon le Dr Helmut Marko, il est le seul, avec Fernando Alonso (42 ans), à pouvoir égaler Max Verstappen en termes de pilotage pour le moment. Valtteri Bottas (34 ans) tient fermement en main son coéquipier Zhou Guanyu, de dix ans son cadet. Et puis il y a le revenant Daniel Ricciardo, qui, à 34 ans, n'est plus non plus un blanc-bec et qui, jusqu'à sa fracture de la main à Zandvoort, était pleinement dans la musique.



5. ...mais la jeunesse n'est pas non plus un inconvénient

Finies les années où les nouveaux venus avaient besoin de deux ou trois saisons pour trouver leurs marques dans la catégorie reine. La formation d'un youngster est désormais si bonne qu'ils s'intègrent sans problème dans la catégorie reine. Liam Lawson (21 ans) a remplacé Daniel Ricciardo avec brio chez AlphaTauri dans des conditions difficiles et reviendra encore plus fort après Super Formula et des milliers de kilomètres parcourus en simulateur. Oscar Piastri, âgé de 22 ans, a déjà gagné une course de sprint lors de sa première saison (au Qatar). Et Yuki Tsunoda, à 23 ans, livre une performance plus constante que jamais dans une AlphaTauri AT04 difficile à piloter. Senna, Schumacher ou encore Hamilton ont pris place pour la première fois dans une voiture de F1 à l'âge de ces garçons.



6. la forme du jour est décisive

D'accord, en tête se trouve généralement Max Verstappen. Mais derrière la voiture numéro 1 se joue en 2023 l'une des saisons les plus passionnantes de l'histoire récente. Selon le parcours et la préparation, Mercedes, Ferrari, McLaren ou Aston Martin sont les premiers poursuivants. De temps à autre, Alpine ou Haas se distinguent, et même Alex Albon, dans sa Williams, a réussi à montrer qu'il n'y a plus d'arrière-ban en Formule 1. Ce qui le prouve : Le règlement fonctionne, et grâce au plafond budgétaire et au temps alloué à la soufflerie, la densité des performances dans le peloton devrait encore augmenter tant que le règlement reste stable, voir point 10.



7. Être un fils n'est pas facile

Imagine que tu veuilles devenir pilote de course et atteindre les sommets de la Formule 1. Soit tu as beaucoup de talent et une formation parfaite (consulte le dictionnaire des pilotes de course sous V comme Verstappen), soit tu as la chance d'avoir une famille qui te permet de réaliser ce rêve. Les dollars de son père ont permis à Lance Stroll d'obtenir une quasi-pragmatisation dans l'équipe familiale Aston Martin, il ne peut pas être aussi maladroit. Et rares sont ceux qui croient encore que la F1 a besoin des talents de pilote de Logan Sargeant, issu d'une dynastie pétrolière fortunée, pour conquérir l'Amérique. Ce qui restera d'eux dans la mémoire collective de la catégorie reine, malgré la réalisation de leurs rêves d'enfant : peu de choses.



8. Alpine reste Alpine

Que ce soit sous le nom d'Alpine, de Renault ou de Lotus, l'équipe d'Enstone ne se repose pas. L'époque où des succès ont été remportés sous le label Benetton, puis sous la houlette du controversé Flavio Briatore lors de la première phase de Renault, est depuis longtemps révolue. L'inconstance dans le management est au programme. Autrefois une spécialité de Ferrari, elle est désormais bien ancrée dans le groupe français, qui s'offre deux sites distincts, Enstone et Viry-Châtillon. Liste non exhaustive des dirigeants qui ont quitté le navire depuis 2021 : Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Alain Prost, Otmar Szafnauer, Alan Permane, le directeur technique Pat Fry et le PDG Laurent Rossi. Mais après le coup de tonnerre du patron de Renault, Luca de Meo, devant les troupes réunies à Enstone début octobre, tout sera certainement très, très différent à l'avenir.



9. Andretti va venir

La FIA a déjà donné son feu vert à l'équipe de l'ex-pilote, qui fait cause commune avec General Motors et la marque Cadillac. La balle est maintenant dans le camp de Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux. Comme on pouvait s'y attendre, c'est à ce moment-là que les chefs des équipes existantes se sont mis en position et sont rapidement entrés en opposition. En toile de fond, ils souhaitent devoir partager le gâteau en dix et non en onze parts, comme c'était le cas jusqu'à présent. A moins, selon leur argumentation, que le nouveau venu n'apporte une plus-value massive à tous. Et c'est justement sur ce point que tout le monde cédera tôt ou tard : Avec le marché américain en plein essor et les trois courses à Miami, Austin et Las Vegas, il doit y avoir de la place pour une deuxième équipe américaine à côté de Haas. Les habitués veulent rendre les choses aussi difficiles que possible pour le greenhorn, Andretti connaît en contrepartie la force de sa position de négociation. Le reste n'est que du shadow boxing.



10. il n'y aura pas de révolution

Pirelli restera le fournisseur de pneus jusqu'à fin 2027 (avec une option pour 2028). A l'exception du deuxième cockpit de Williams, tous les sièges sont attribués pour 2024. Dans les 177 pages du règlement technique pour 2024, seuls des petits détails ont été affinés : un millimètre de matériau en plus par-ci, de petites améliorations sur l'arceau de sécurité par-là - rien qui ne déclenchera un changement radical du rapport de force. La stabilité n'est pas la pire des conditions pour poursuivre le boom actuel de la Formule 1 avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement en 2026.