Formula 1: 10 cose che abbiamo imparato nel 2023

1 Max Verstappen non commette più errori

Nemmeno i paleontologi della Formula 1 ricordano un tale dominio: Nelle prime 17 gare della stagione, solo una volta Max non è arrivato tra i primi due! 10 vittorie di fila, duello in qualifica contro Sergio Pérez a 15:2, terzo titolo mondiale conquistato a cinque weekend di GP dalla fine della stagione. Nel 2023 vedremo il Max più forte di sempre e la prestazione più dominante di un pilota nell'era moderna. L'ultima volta che non è andato a segno: Monza 2021 (!), quando non riuscì a mettersi d'accordo sul diritto di precedenza con Lewis Hamilton alla fine del rettilineo di partenza/arrivo. E nel frattempo sono passate 47 gare.

2 Andreas Seidl ha lasciato un'ottima eredità

Anche se il bavarese è passato alla Sauber alla fine del 2022 e Andrea Stella è ora sotto i riflettori come team boss della McLaren: Il merito della rimonta dei Papaya va al 47enne Andreas Seidl. È stato lui, proveniente dalla Porsche, a riportare il team tradizionale sulla strada del successo come team boss tra il 2019 e il 2022. La sua era comprende il passaggio dai motori Renault a quelli Mercedes, l'impulso alla costruzione di una nuova galleria del vento e le decisioni sul personale per Lando Norris e Oscar Piastri, che rendono il team uno dei migliori piloti del settore. Seidl sa come funziona il motorsport. Il futuro dell'Audi sembra quindi promettente!

3 Carlos Sainz è più forte di Charles Leclerc

Non c'è nulla contro il monegasco, ma in un anno difficile come il 2023 tende ad affondare, mentre Carlos coglie un'opportunità non appena ne intravede la minima possibilità. Il modo in cui ha gestito la gara nella sua vittoria a Singapore è stato di grande classe. Mentre i duelli in gara e in qualifica sono abbastanza equilibrati, lo spagnolo ha chiaramente la meglio negli sprint. Anche l'ex capo squadra di Sainz, Franz Tost, della Scuderia Toro Rosso, ha individuato un punto di forza di Sainz nei suoi primi anni, spesso trascurato: La diligenza. "Carlos prende la Formula 1 molto seriamente e avrà successo".



4. L'esperienza è positiva...

Nico Hülkenberg (36) si è inserito perfettamente alla Haas dopo tre anni in cui gli è stato permesso di partecipare come pilota di riserva a soli quattro Gran Premi e si è distinto come intelligente commentatore di F1 su ServusTV. Il simpatico pilota ha mostrato al compagno di squadra Kevin Magnussen di cosa sono capaci i piloti in pensione di Rhinelander e ha dominato il danese, apparentemente veloce, nelle qualifiche.



Lewis Hamilton ha ormai 38 anni e, secondo il dottor Helmut Marko, è l'unico pilota, oltre al quarantaduenne Fernando Alonso, che al momento può reggere il confronto con Max Verstappen. Valtteri Bottas (34 anni) tiene sotto controllo il suo compagno di squadra Zhou Guanyu, di dieci anni più giovane. E poi c'è il rientrante Daniel Ricciardo, che a 34 anni non è certo una gallina dalle uova d'oro e che è stato in grado di fare la voce grossa fino a quando non si è rotto la mano a Zandvoort.



5. ...ma anche la gioventù non è uno svantaggio

Sono finiti gli anni in cui i nuovi arrivati avevano bisogno di due o tre stagioni per trovare la loro strada nella classe regina. Oggi la preparazione dei giovani è così buona che si inseriscono senza problemi nella massima serie. Liam Lawson (21 anni) ha sostituito Daniel Ricciardo all'AlphaTauri in condizioni difficili e tornerà ancora più forte dopo la Super Formula e migliaia di chilometri al simulatore. Oscar Piastri, 22 anni, ha già vinto una gara sprint nella sua prima stagione (in Qatar). E Yuki Tsunoda, a 23 anni, sta dando risultati più costanti che mai in un'AlphaTauri AT04 difficile da guidare. Senna, Schumacher o persino Hamilton si sono seduti per la prima volta su una vettura di F1 all'età di questi ragazzi.



6. la forma del giorno decide

Ok, in cima alla classifica di solito c'è Max Verstappen. Ma dietro la vettura numero 1 nel 2023 si scatena una delle stagioni più emozionanti a memoria d'uomo. A seconda della pista e della preparazione, Mercedes, Ferrari, McLaren o addirittura Aston Martin saranno le prime inseguitrici. Di tanto in tanto Alpine o Haas si mettono in luce e persino Alex Albon con la Williams è riuscito a dimostrare che in Formula 1 non ci sono più piloti di riserva. Il che dimostra che: I regolamenti funzionano e, grazie ai limiti di budget e ai tempi assegnati nella galleria del vento, la densità di prestazioni sul campo dovrebbe aumentare sempre di più finché i regolamenti rimarranno stabili (vedi punto 10).



7. essere un figlio non è facile

Immaginate di voler diventare un pilota da corsa e di voler arrivare ai vertici della Formula 1. Potete farlo con un sacco di soldi, ma anche con un sacco di soldi. Potete farlo con molto talento e un allenamento perfetto (cercate la V di Verstappen nel dizionario dei piloti), oppure avete la fortuna di avere una famiglia che rende possibile questo sogno. I dollari del padre di Lance Stroll gli sono valsi un quasi-pragmatismo nel team Aston Martin di proprietà della famiglia, non può essere così maldestro. E che la F1 abbia bisogno delle capacità di guida di Logan Sargeant, proveniente da una ricca dinastia di petrolieri, per la conquista dell'America lo credono ormai solo in pochi. Cosa resterà di loro nella memoria collettiva della classe regina, nonostante i loro sogni di ragazzo realizzati: poco.



8 Alpine rimane Alpine

Che si chiami Alpine, Renault o Lotus: la squadra di Enstone non si riposa mai. I tempi in cui il successo veniva raggiunto sotto l'etichetta Benetton e poi sotto il controverso Flavio Briatore nella prima fase Renault sono ormai lontani. L'incoerenza nella gestione è all'ordine del giorno. Un tempo specialità della Ferrari, ora è saldamente radicata nel gruppo francese, che ha due sedi separate, Enstone e Viry-Châtillon. Elenco incompleto del personale dirigente che è stato cacciato dal consiglio di amministrazione dal 2021: Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Alain Prost, Otmar Szafnauer, Alan Permane, il responsabile dell'ingegneria Pat Fry e il CEO Laurent Rossi. Ma dopo il fulmine di Luca de Meo, capo della Renault, davanti alle truppe riunite a Enstone all'inizio di ottobre, tutto sarà certamente molto, molto diverso in futuro.



9. Andretti arriverà

La FIA ha già dato il via libera al team dell'ex pilota, che è in affari con General Motors e il marchio Cadillac. Ora la palla passa a Liberty Media, il detentore dei diritti commerciali. Come previsto, questo è stato il momento in cui i boss delle squadre esistenti hanno preso posizione e si sono prontamente opposti. L'antefatto: vogliono dover dividere la torta in dieci e non in undici pezzi come prima. A meno che, sostengono, il nuovo arrivato non apporti un enorme valore aggiunto per tutti. Ed è proprio questo il punto in cui prima o poi tutti si arrenderanno: Con il mercato statunitense in piena espansione e le tre gare di Miami, Austin e Las Vegas, deve esserci spazio per un secondo team americano accanto alla Haas. I team già affermati vogliono rendere la situazione il più difficile possibile per il nuovo arrivato, mentre Andretti conosce la forza della sua posizione negoziale. Il resto è un gioco di ombre.



10 Non ci saranno rivoluzioni

La Pirelli rimarrà fornitore di pneumatici fino alla fine del 2027 (con un'opzione per il 2028). A parte il secondo abitacolo Williams, tutti i posti per il 2024 sono stati assegnati. Nelle 177 pagine del Regolamento tecnico per il 2024, sono stati resi più rigorosi solo piccoli dettagli: un millimetro di materiale in più qui, piccoli miglioramenti al roll bar là, nessuno dei quali comporterà un cambiamento radicale nell'equilibrio di potenza. La stabilità non è il peggior prerequisito per continuare l'attuale boom della Formula 1 prima che i nuovi regolamenti entrino in vigore nel 2026.