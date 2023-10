Fórmula 1: 10 coisas que aprendemos em 2023

1 Max Verstappen não comete mais erros

Nem mesmo os paleontólogos da Fórmula 1 se lembram de tal domínio: Nas primeiras 17 corridas da temporada, Max só uma vez não ficou entre os 2 primeiros! 10 vitórias consecutivas, duelo de qualificação contra Sergio Pérez a 15:2, terceiro título mundial conquistado cinco fins-de-semana antes do final da época. Em 2023, veremos o Max mais forte de sempre e o desempenho mais dominante de um piloto de corridas nos tempos modernos. A última vez que não pontuou foi em Monza 2021 (!), quando não conseguiu chegar a acordo sobre o direito de passagem com Lewis Hamilton no final da reta da meta. E isso foi há 47 corridas, entretanto.

2 Andreas Seidl deixou um bom legado

Mesmo que o bávaro tenha mudado para a Sauber no final de 2022 e Andrea Stella esteja agora no centro das atenções como chefe de equipa da McLaren: O crédito pelo regresso dos Papayas vai para Andreas Seidl, de 47 anos. Foi ele quem, vindo da Porsche, trouxe a tradicional equipe de volta ao caminho do sucesso como chefe de equipe entre 2019 e 2022. A sua era incluiu a troca dos motores Renault pelos Mercedes, o impulso para a construção de um novo túnel de vento e as decisões pessoais para Lando Norris e Oscar Piastri, que fazem da equipa um dos melhores pilotos da especialidade. Seidl sabe como funciona o desporto automóvel. Por isso, o futuro da Audi parece prometedor!

3 Carlos Sainz é mais forte do que Charles Leclerc

Nada contra o monegasco, mas num ano difícil como 2023, ele tende a mergulhar, enquanto Carlos aproveita uma oportunidade assim que vê a menor chance. A forma como geriu a corrida na sua vitória em Singapura foi muito elegante. Embora os duelos na corrida e na qualificação sejam bastante equilibrados, o espanhol tem claramente a vantagem nos sprints. Até mesmo o antigo chefe de equipa de Sainz, Franz Tost, na Scuderia Toro Rosso, identificou um ponto forte de Sainz nos seus primeiros anos que é frequentemente ignorado: Diligência. "O Carlos leva a Fórmula 1 muito a sério e vai ter sucesso."



4. a experiência é boa ...

Nico Hülkenberg (36) adaptou-se perfeitamente à Haas, depois de três anos em que foi autorizado a ser piloto de reserva em apenas quatro Grandes Prémios e se destacou como comentador de F1 inteligente na ServusTV. O simpático piloto mostrou ao seu companheiro de equipa Kevin Magnussen do que são capazes os pilotos reformados de Rhinelander e dominou o supostamente rápido dinamarquês na qualificação.



Lewis Hamilton tem agora 38 anos e, de acordo com o Dr. Helmut Marko, é o único piloto, para além de Fernando Alonso, de 42 anos, que pode fazer frente a Max Verstappen neste momento. Valtteri Bottas (34) tem o seu colega de equipa Zhou Guanyu, que é dez anos mais novo, firmemente sob controlo. E há ainda o regressado Daniel Ricciardo, que, aos 34 anos, também não é nenhuma galinha da primavera e estava a acompanhar a música até partir a mão em Zandvoort.



5. ...mas a juventude também não é uma desvantagem

Já lá vão os anos em que os recém-chegados precisavam de duas ou três épocas para se orientarem na categoria máxima. Hoje em dia, a formação de um jovem é tão boa que ele se encaixa perfeitamente na primeira divisão. Liam Lawson (21 anos) substituiu Daniel Ricciardo na AlphaTauri, em condições difíceis, com grande desenvoltura e voltará ainda mais forte depois da Super Formula e de milhares de quilómetros no simulador. Oscar Piastri, aos 22 anos, já ganhou uma corrida de sprint na sua primeira época (no Qatar). E Yuki Tsunoda, aos 23 anos, está a dar resultados mais consistentes do que nunca num AlphaTauri AT04 difícil de conduzir. Senna, Schumacher ou mesmo Hamilton sentaram-se num carro de F1 pela primeira vez com a idade destes tipos.



6. A forma do dia decide

Ok, no topo geralmente está Max Verstappen. Mas por detrás do carro número 1 em 2023 decorre uma das épocas mais emocionantes da memória recente. Dependendo da pista e da preparação, Mercedes, Ferrari, McLaren ou mesmo Aston Martin serão os primeiros perseguidores. De vez em quando, a Alpine ou a Haas dão nas vistas, e até Alex Albon, na Williams, conseguiu mostrar que já não há pilotos de trás na Fórmula 1. O que prova: Os regulamentos funcionam e, graças aos limites orçamentais e ao tempo atribuído no túnel de vento, a densidade de desempenho no terreno deverá aumentar ainda mais enquanto os regulamentos se mantiverem estáveis, ver ponto 10.



7. ser filho não é fácil

Imagina que queres ser um piloto de corridas e chegar ao topo da Fórmula 1. Ou o consegues com muito talento e um treino perfeito (procura V de Verstappen no dicionário de pilotos de corrida) - ou tens a sorte de ter uma família que torna este sonho possível. Os dólares do pai de Lance Stroll valeram-lhe uma quase-pragmatização na equipa Aston Martin, propriedade da família, ele não pode ser assim tão desastrado. E que a F1 precisa dos dotes de condução de Logan Sargeant, que vem de uma rica dinastia petrolífera, para a conquista da América também já só alguns acreditam. O que restará deles na memória colectiva da categoria rainha, apesar dos seus sonhos de menino realizados: pouco.



8 Alpine continua a ser Alpine

Seja sob o nome Alpine, Renault ou Lotus: a equipa de Enstone nunca descansa. Os tempos em que o sucesso era alcançado sob a marca Benetton e, mais tarde, sob o controverso Flavio Briatore na primeira fase da Renault, já lá vão. A incoerência na gestão está na ordem do dia. Outrora uma especialidade da Ferrari, está agora firmemente enraizada no grupo francês, que tem duas instalações separadas, Enstone e Viry-Châtillon. Lista incompleta do pessoal de gestão que foi expulso do quadro desde 2021: Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Alain Prost, Otmar Szafnauer, Alan Permane, o chefe de engenharia Pat Fry e o diretor-geral Laurent Rossi. Mas, depois da declaração do chefe da Renault, Luca de Meo, perante as tropas reunidas em Enstone, no início de outubro, tudo será certamente muito, muito diferente no futuro.



9. Andretti virá

A FIA já deu luz verde à equipa do ex-piloto, que tem negócios com a General Motors e a marca Cadillac. Agora a bola está no campo da Liberty Media, a detentora dos direitos comerciais. Como era de esperar, este foi o momento em que os chefes das equipas existentes assumiram as suas posições e entraram prontamente em oposição. O motivo: querem ter de dividir o bolo em dez e não em onze pedaços, como anteriormente. A não ser, argumentam, que o recém-chegado traga um enorme valor acrescentado para todos. E é precisamente nesse ponto que, mais cedo ou mais tarde, todos acabam por ceder: Com o mercado americano em expansão e as três corridas em Miami, Austin e Las Vegas, tem de haver espaço para uma segunda equipa americana a par da Haas. As equipas estabelecidas querem tornar as coisas o mais difíceis possível para a novata, enquanto a Andretti sabe a força da sua posição negocial. O resto é um jogo de sombras.



10 Não haverá revoluções

A Pirelli continuará a ser o fornecedor de pneus até ao final de 2027 (com uma opção para 2028). Com exceção do segundo cockpit da Williams, todos os lugares para 2024 foram atribuídos. Nas 177 páginas dos Regulamentos Técnicos para 2024, apenas pequenos pormenores foram apertados: um milímetro extra de material aqui, pequenos melhoramentos na barra de proteção ali - nada disso irá provocar uma mudança radical no equilíbrio de forças. A estabilidade não é o pior pré-requisito para continuar o atual boom da Fórmula 1 antes da entrada em vigor dos novos regulamentos em 2026.