Kimi Räikkönen : déménager de Suisse en Italie

Depuis 2009, Kimi Räikkönen, 21 fois vainqueur de GP, vit en Suisse, plus précisément à Baar (canton de Zoug). Il y avait alors acquis une villa pour environ 30 millions d'euros. Mais aujourd'hui, mon collègue Leo Turrini écrit dans son blog "Profondo Rosso" : "Kimi va quitter la Suisse et s'installer avec sa famille à Côme".

Le journal régional "La Provincia di Como" a également rapporté que le champion de Formule 1 de l'année 2007, pour l'instant dernière star de GP en tant que champion du monde avec Ferrari, viendrait à Côme, qu'une maison aurait été achetée et qu'elle serait actuellement transformée selon les souhaits du Finlandais. Toutefois, cette transformation pourrait encore durer jusqu'en 2025.

La raison de ce changement de décor, selon la Provincia di Como : la carrière de karting du fils de Kimi, Robin (8 ans). La piste de karting "South Garda Karting" à Lonato se trouve à environ 160 kilomètres de Côme, et "Iceman" Kimi veut que les pistes de karting italiennes soient plus courtes que celles de Baar.

Robin Räikkönen a remporté cette année sa première course de karting, battant des concurrents parfois plus âgés de trois ans et nettement plus expérimentés.