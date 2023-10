Kimi Räikkönen: trasferirsi in Italia prima della Svizzera

I media italiani riportano la notizia: Il campione di Formula 1 Kimi Räikkönen vivrà in futuro a Como e rinuncerà alla sua residenza in Svizzera, a causa della carriera di kartista del figlio Robin.

Dal 2009, il 21 volte vincitore del GP Kimi Räikkönen vive in Svizzera, più precisamente a Baar (Canton Zugo). All'epoca aveva acquistato una villa per circa 30 milioni di euro. Ma ora il collega Leo Turrini scrive nel suo blog "Profondo Rosso": "Kimi lascerà la Svizzera e si trasferirà a Como con la sua famiglia".

Anche il quotidiano regionale "La Provincia di Como" ha riportato la notizia che il campione di Formula 1 2007, per ora l'ultimo GP da protagonista come campione del mondo con la Ferrari, verrà a Como, una casa è stata acquistata e attualmente è in fase di ristrutturazione secondo i desideri del finlandese. Tuttavia, questa ristrutturazione potrebbe durare fino al 2025.

Il motivo del cambio di scenario, secondo la Provincia di Como: la carriera nel karting del figlio di Kimi, Robin (8 anni). La pista "South Garda Karting" di Lonato dista circa 160 chilometri da Como, e "Iceman" Kimi vuole avere una strada più breve per raggiungere i kartodromi italiani rispetto a Baar.

Robin Räikkönen ha vinto la sua prima gara di kart quest'anno, battendo concorrenti di tre anni più grandi e con molta più esperienza.