Kimi Räikkönen: Mudança para Itália antes da Suíça

Desde 2009, Kimi Räikkönen, 21 vezes vencedor de um GP, vive na Suíça, mais precisamente em Baar (Cantão de Zug). Na altura, comprou lá uma vivenda por cerca de 30 milhões de euros. Mas agora o meu colega Leo Turrini escreve no seu blogue "Profondo Rosso": "Kimi vai deixar a Suíça e mudar-se para Como com a sua família".

O jornal regional "La Provincia di Como" também noticiou que o campeão de Fórmula 1 de 2007, por enquanto a última estrela do GP como campeão mundial com a Ferrari, virá para Como, uma casa foi comprada e está atualmente a ser renovada de acordo com os desejos do finlandês. No entanto, esta renovação poderá durar até 2025.

O motivo da mudança de ares, segundo a Provincia di Como: a carreira de karting do filho de Kimi, Robin (8). A pista do "South Garda Karting" em Lonato fica a cerca de 160 quilómetros de Como e o "Iceman" Kimi quer ter um caminho mais curto para as pistas de kart italianas do que a partir de Baar.

Robin Räikkönen venceu a sua primeira corrida de kart este ano, batendo concorrentes três anos mais velhos e bastante mais experientes.