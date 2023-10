Luca Montezemolo: "Los pilotos de Ferrari no son un problema".

El sufrimiento de los tifosi continúa. ¿El último campeón del mundo de Fórmula 1 con Ferrari por el momento? Kimi Räikkönen en 2007. La última victoria de los italianos en la Copa de Constructores: 2008. Por aquel entonces, el jefe de Ferrari era Luca Cordero di Montezemolo, que ahora tiene 75 años.

Montezemolo, director de carreras de Ferrari en 1974 con el dúo Niki Lauda y Clay Regazzoni y presidente de Ferrari de 1991 a 2014, fue recibido como una estrella de rock en Monza en sus días de Ferrari. Hoy, se ha vuelto tranquilo en torno al carismático alto directivo.

Excepción a la regla: una aparición como en el Festival del Deporte de Trento. Allí, el carismático manager afirma: "Me gusta mucho la Fórmula 1 actual, tenemos una nueva generación de grandes talentos, como Oscar Piastri, por desgracia nadie de Italia. También me alegra ver el auge que está experimentando la categoría reina en Estados Unidos".

"Y la Fórmula 1 tiene un nuevo líder, con Max Verstappen. Max conduce a un nivel increíblemente alto. Cuando vi su vuelta de clasificación en Mónaco este año, se me pasó por la cabeza: 'Nunca he visto algo así en toda mi vida'."



"Lo que menos me gusta de la Fórmula 1 moderna: un reglamento demasiado complicado. Y no me gusta dónde está Ferrari, por supuesto".



Preguntado Montezemolo cuál era el problema, respondió: "Leclerc o Sainz, ese no es el problema. Los pilotos no son lo que le falta a Ferrari. Ferrari no tiene un problema de pilotos, es un problema de vehículos".



"Tampoco me gusta cuando veo a la gente contenta por un tercer puesto. Sin duda, ¡un tercer puesto es una derrota! Lo que quiero ver de Ferrari es un coche competitivo que pueda luchar por el título hasta la última carrera del año. Y por desgracia hace muchos años que no vemos eso".